Allanamientos en Rawson: secuestraron cocaína, marihuana y detuvieron a dos personas

Una serie de operativos policiales desarrollados en Rawson terminó con el hallazgo de droga, dinero y elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. Las medidas fueron encabezadas por el Departamento Drogas Ilegales (D-5) de la Policía de San Juan, en el marco de una investigación que se mantiene bajo directivas de la Unidad Fiscal Federal de la provincia.

Los efectivos irrumpieron en dos viviendas del departamento luego de una pesquisa que llevaba varias semanas en marcha. Para asegurar el procedimiento, participaron también el grupo Geras y los canes detectores de narcóticos, cuya intervención fue clave para ubicar parte del material escondido en distintos sectores de las viviendas.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron cerca de 200 envoltorios de cocaína listos para su presunta venta al menudeo. Según fuentes policiales, la cantidad incautada equivale a un valor aproximado de dos millones de pesos en el mercado ilegal. Además, se encontraron 38 gramos de marihuana acondicionada por separado y 5 gramos de semillas de la misma especie.

En los inmuebles también fueron hallados distintos elementos vinculados a la actividad de narcomenudeo: dos balanzas digitales, papeles de Lillo, filtros y un “pica pica”, además de un vaper electrónico con seis ampollas compatibles. Los efectivos secuestraron además $210.650 en efectivo, así como ocho plantas de marihuana que medían entre 30 y 90 centímetros. Otro de los puntos relevantes fue la incautación de cuatro celulares en funcionamiento y otros cuatro dañados, los cuales ahora serán sometidos a peritajes para determinar su contenido y posible vinculación con la investigación.

En medio del despliegue policial, el operativo tuvo que ser reforzado por el grupo GAM. Esto se debió a que algunos vecinos comenzaron a arrojar piedras hacia los uniformados mientras realizaban el procedimiento, lo que obligó a sumar apoyo para garantizar la continuidad de las medidas y la seguridad del personal.

Finalmente, un hombre y una mujer que se encontraban en los domicilios allanados fueron detenidos. Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal, que ahora deberá avanzar con la investigación y definir su situación procesal en los próximos días.