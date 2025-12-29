La Justicia federal ordenó este lunes una serie de allanamientos en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras ilegales con la compra de dólares durante 2023, cuando regían fuertes restricciones cambiarias. Los procedimientos fueron dispuestos por la jueza María Servini y alcanzaron a una veintena de casas de cambio, entre ellas la financiera Sur Finanzas, vinculada al empresario Ariel Vallejo.

Los operativos se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Uno de los domicilios allanados fue la vivienda de la madre de Vallejo, ubicada en Banfield. Allí, efectivos de la Policía Federal Argentina** buscaron teléfonos celulares y documentación relacionada con las maniobras bajo investigación.

La causa apunta a la presunta compra de alrededor de 1.400 millones de dólares al tipo de cambio oficial entre enero y octubre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández. Según la hipótesis judicial, las divisas habrían sido adquiridas sin justificación económica suficiente y luego revendidas a un valor superior, a través de un esquema conocido como “rulo” cambiario.

De acuerdo con la denuncia que dio origen al expediente, al menos 18 casas de cambio habrían operado mediante dos bancos para acceder a grandes volúmenes de dólares oficiales. Para la Justicia, la forma en que se canalizaron esas sumas pone en duda el origen y la licitud de los fondos.

Además de esta investigación, Vallejo se encuentra imputado en otra causa penal que tramita en la Justicia de Lomas de Zamora por presunto lavado de activos. Su financiera mantiene vínculos con la AFA y distintos clubes de fútbol a través de contratos de sponsoreo y préstamos.

Los allanamientos incluyeron casas de cambio, bancos y domicilios particulares, con el objetivo de recolectar computadoras, teléfonos y documentación que permita reconstruir el circuito del dinero y determinar responsabilidades. La investigación busca establecer si existieron delitos de lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión.

Los procedimientos se sumaron a otros dispuestos este lunes por el juez federal Sebastián Casanello en una causa paralela por maniobras similares, que involucra al empresario Elías Piccirillo, ex marido de Jésica Cirio. En ese expediente también se allanaron domicilios de inspectores del Banco Central de la República Argentina, a pedido del fiscal federal Franco Picardi.

La Justicia continúa con el análisis del material secuestrado para avanzar en la reconstrucción de las operatorias investigadas.