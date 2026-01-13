Alpine oficializa la salida de Doohan y confirma como titular a Colapinto

La escudería Alpine comunicó oficialmente este 13 de enero de 2026, a las 06:58hs, que Jack Doohan deja el equipo tras perder su lugar como piloto principal ante el argentino Franco Colapinto. La noticia, que ya se presumía por un posteo emotivo en el Instagram del piloto (@jackdoohan) donde se lo veía abrazando a los integrantes del equipo, se formalizó mediante un acuerdo mutuo para no continuar juntos en la temporada 2026.

A través de la cuenta oficial de Alpine en X, el equipo difundió el siguiente comunicado: “BWT Alpine Formula One Team confirma que ha llegado a un acuerdo mutuo con Jack Doohan para no continuar sus servicios como piloto con el equipo para la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula Uno y permitirle buscar otras oportunidades profesionales”.

En la misma publicación, se destacó el recorrido del deportista dentro de la estructura: “Jack se convirtió en el primer miembro de la academia en graduarse en un asiento de carrera con el equipo cuando hizo su debut en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2024”.

Finalmente, la escudería cerró el anuncio con un mensaje de gratitud: “El equipo quiere agradecer a Jack su compromiso y profesionalismo con el equipo durante los últimos cuatro años, tanto dentro como fuera de la pista, y le desea todo lo mejor para el futuro”.

Pese a este alejamiento, se presume que Doohan competirá en la Súper Fórmula en 2026 como parte del equipo Kondo Racing, el cual utiliza motores Toyota. El objetivo del australiano sería relanzar su carrera profesional para aspirar a un título que le permita disputar nuevamente un asiento en la Fórmula 1 de cara a la temporada 2027.