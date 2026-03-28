En el marco de la competencia de triatlón IronMan 70.3 que se desarrollará este domingo en la provincia, hubo varias actividades vinculadas en cuanto a lo recreativo y en la promoción turística. Esta oportunidad, le tocó a los niños y niñas que participaron junto a sus padres de la instancia IronMan Kids.

Fue en la mañana del sábado en la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y Calle España, donde se concentraron unos 400 chicos de entre 4 y 14 años de edad.

Se implementaron varias categorías por edad, la propuesta tuvo como propósito, que los chicos y sus padres puedan tener una jornada deportiva, con actividad física y valores saludables.

El staff de Ironman, en conjunto con la organización del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través de la Secretaría de Deporte y Agencia Deporte San Juan, seguían las alternativas de la prueba, miraban atentamente a los chicos y agitaban la bandera, para dar inicio y finalización a las distintas categorías. Además, entregaban la medalla correspondiente a cada uno de los participantes que tuvo esta aventura.

Entre los funcionarios de Gobierno, estuvieron presentes Susana Laciar, intendenta de la Cuidad de San Juan, Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Pablo Tabachnik, secretario de Deporte, Eduardo Cerimedo, subsecretario de Deporte y Alto Rendimiento, Martín Riveros, director de Alto Rendimiento, Marcos Ferrari, director de Infraestructura, Jorge Maldonado, director de Náutica y Deporte al Aire Libre, Pablo Aubone y Sebastián Barroso, presidente y director de la Agencia Deporte San Juan.

Los padres registraron los movimientos de las pruebas de los chicos que, algunos caminando, otros haciendo trotes y muchos corrieron, filmaban con sus celulares para llevarse un grato recuerdo.

La gran competencia será mañana a partir de las 8 hs. con la largada en el Dique Punta Negra, el circuito terminará en la Plaza del Bicentenario cerca de las 11:30 hs.