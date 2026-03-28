La comunidad de San Expedito de Bermejo, en Caucete, continúa con los trabajos de construcción y remodelación de su templo, un proyecto que desde hace años moviliza a vecinos y devotos. Para avanzar con las obras y reunir fondos, la institución lanzó nuevamente la rifa “Pro Templo 2026”, que ofrece premios millonarios a quienes participen.

Esta iniciativa se realiza año tras año y forma parte de las distintas actividades organizadas por la comunidad para garantizar la culminación del templo. Los fondos recaudados se destinan exclusivamente a los trabajos en la iglesia y sus alrededores, incluyendo mejoras estructurales, decoración y espacios para el desarrollo de actividades religiosas y sociales.

La rifa está abierta a toda la comunidad y quienes deseen participar pueden adquirir los números a través de los canales oficiales de la institución. Con esta acción, los organizadores esperan consolidar los avances en la obra y acercarse al objetivo de contar con un templo completo y funcional para los fieles y visitantes que concurren a rendir homenaje a San Expedito.