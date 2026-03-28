El Gobierno nacional informó que desde este lunes comenzará a enviar en tandas la documentación solicitada por la Justicia en el marco de la causa por el viaje del jefe de Gabinete, Adorni, a Punta del Este. La medida busca aportar todos los elementos requeridos por el juez Lijo para reconstruir el circuito del traslado del funcionario y su familia, así como determinar quién financió los vuelos y bajo qué condiciones se realizaron.

Desde la Casa Rosada aseguraron que la intención es remitir “todo lo que pidió la Justicia”, mientras mantienen cautela respecto a los avances del expediente. En el Ejecutivo sostienen que el jefe de Gabinete tiene “forma de justificar todo” y destacan que, por el momento, no se espera que el juez cite a declarar a Adorni, dado que la causa continúa en una etapa preliminar centrada en la recolección de pruebas documentales y testimoniales.

Hasta el momento, Adorni no tiene abogado defensor designado formalmente, aunque desde el entorno del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguran que se acercaron algunos nombres para su representación. El oficialismo espera que Lijo avance primero con la revisión de la documentación y eventuales peritajes antes de definir nuevas medidas dentro del expediente.

En paralelo, el juez ya ordenó medidas concretas sobre el viaje, incluyendo el levantamiento del secreto fiscal de la productora Imhouse y del piloto Agustín Issin Hansen. Además, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito vinculada al funcionario, que incluyen pedidos de información sobre declaraciones patrimoniales, viajes, bienes, vehículos y registros vinculados a su esposa y entorno familiar.