El anfibio de asalto es el buque insignia del Grupo de Alerta Anfibio Tripoli de la 31ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina, que llegó a la isla de Kharj, Irán integrada por unos 3.500 marineros e infantes de marina. Además, de las aeronaves de transporte y de combate y tácticos, fue el operativo de desembarco que anunció el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) en un posteo en X.

La llegada es parte de un despliegue militar más amplio vinculado a la guerra en curso con Irán, con fuerzas anfibias capaces de realizar tanto ataques desde el mar como operaciones terrestres. Esta información difundida por el portal www.ynetnews.com indicó que tales unidades se utilizan típicamente para despliegues rápidos, incluyendo el aseguramiento de ubicaciones estratégicas, evacuaciones o posibles asaltos a objetivos costeros.

The Wall Street Journal (WSJ) informó el jueves que el Pentágono estaba considerando el despliegue de hasta 10.000 soldados de infantería adicionales en Medio Oriente para brindar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más opciones militares más allá de la diplomacia.

Esta fuerza probablemente incluya infantería y vehículos blindados, se sumaría a los aproximadamente 5.000 infantes de marina y miles de paracaidistas de la 82ª División Aerotransportada que ya han sido enviados a la región, indicó el informe, citando a funcionarios del Departamento de Defensa.

Lo que dice el gobierno de Irán

Como en todo conflicto bélico, lo primero que muere en una guerra es “la verdad”, todo depende desde qué lugar y cómo, se llega a informar.

Desde los medios de prensa oficiales iraníes y el propio Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) aseveró que su defensa aérea alcanzó un F-16 Fighting Falcon y un dron MQ-9 Reaper de Estados Unidos en el espacio aéreo del sur del país.

Al hacer el anuncio en un comunicado publicado en su medio oficial de noticias Sepah News, el CGRI manifestó que el caza y el dron de Estados Unidos fueron alcanzados durante operaciones conjuntas de represalia con misiles y drones por parte de su Armada y División Aeroespacial contra industrias pesadas pertenecientes a Estados Unidos e Israel.

Añadió que el Comando Central (CENTCOM) de Estados Unidos también ha confesado que su F-16 Fighting Falcon fue blanco de un ataque.

No obstante, las defensas iraníes han capturado y producido unas 500 bajas del ejército invasor y que por lo que se anunció en televisión, el gobierno iraní calificó de un “fracaso” el operativo estadounidense.

Este acontecimiento se produjo en medio de las mayores tensiones luego de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciados el 28 de febrero, a los cuales Irán y sus aliados regionales respondieron con ataques contra bases militares y embajadas, israelíes y estadounidenses en todo el Medio Oriente.



