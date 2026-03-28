Santiago Martínez, exparticipante del reality show de Netflix Love is Blind, fue condenado este miércoles a 15 años de prisión por intento de femicidio contra su entonces pareja, Emily Ceco. El fallo fue dictado en los Tribunales de Morón, tras analizarse pruebas, testimonios de la víctima y de otras exparejas, y los informes criminológicos que determinaron lesiones leves.

Tras conocerse la sentencia, Martínez se expresó desde su cuenta de Instagram y sostuvo que “jamás hubo peligro de muerte”, desvinculándose de los hechos que se le imputan. En su descargo aseguró: “Todo eso fue infundado y creado por el circo mediático de Castillo y compañía”. Sin embargo, reconoció haber cometido errores y pidió disculpas tanto en privado como públicamente.

El caso comenzó en febrero de 2025, cuando Ceco denunció a Martínez por violencia de género e intento de homicidio. Durante el proceso judicial, la joven relató los episodios de agresión, incluyendo intentos de estrangulamiento y momentos de celos registrados en el programa. La madre de Ceco y otras testigos aportaron detalles que fueron clave para el tribunal.

Durante el juicio, Ceco manifestó temor por su seguridad ante la familia del acusado, que reaccionaba a sus declaraciones con agresiones a través de redes sociales. Además, otras exparejas de Martínez declararon situaciones de violencia similares. En la audiencia final, el hermano de la víctima expresó su indignación por las disculpas de Martínez, recordando los hechos que sufrió Ceco.

La condena coincide con el pedido del abogado de la víctima, Roberto Castillo, y para Ceco representa un paso reparador, aunque confesó temer por la seguridad de su familia una vez que Martínez cumpla la condena. El proceso judicial incluyó varias audiencias donde se reconstruyeron los episodios de violencia de género sufridos por la víctima y otras mujeres que declararon ante el tribunal.