El ministro bonaerense Carlos Bianco, cercano al gobernador Axel Kicillof, calificó de “perturbado mental” al presidente Javier Milei luego de que este cuestionara a Cristina Kirchner y al mandatario provincial por la nacionalización de YPF en 2012. Las declaraciones se dieron en el marco de una entrevista radial tras conocerse que la Corte de Apelaciones de Nueva York anuló el fallo de primera instancia contra Argentina por la expropiación de la empresa.

“En vez de festejar esto, salió a echar culpas y a tratar de establecer un relato donde él queda como que hizo las cosas bien y el resto las había hecho mal”, señaló Bianco. El funcionario sostuvo que el Ejecutivo “no hizo nada nuevo” y que simplemente continuó con la línea de defensa establecida desde el inicio del juicio.

Bianco recordó que la expropiación del 51% de YPF se realizó de acuerdo a la Constitución Nacional y las leyes de expropiación vigentes, calificándola como una decisión estratégica para el país. Además, agregó que el sector hidrocarburífero continúa siendo uno de los pocos con crecimiento económico, y destacó que la nacionalización de YPF genera beneficios a futuro para Argentina.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia de primera instancia a favor de los demandantes, confirmando la desestimación de sus reclamos y devolviendo el caso para procedimientos ulteriores según la opinión del tribunal. Los demandantes podrían solicitar una revisión adicional ante todos los jueces activos del tribunal, un procedimiento poco habitual que podría modificar la resolución.