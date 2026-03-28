En un fallo histórico, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia previa que obligaba a la Argentina a pagar indemnizaciones a accionistas de YPF a través del fondo Burford Capital. La decisión dejó exenta a la petrolera y desestimó los reclamos contra la República, cerrando más de una década de litigio internacional.

1- Qué dijo la sentencia

Fue un fallo 2 a 1: los jueces ratificaron que las reclamaciones de daños contractuales contra el Estado y YPF carecen de mérito según la ley argentina. Además, se sostuvo que los estatutos de YPF no constituyen contratos exigibles entre accionistas y el Estado. Solo el juez Cabranes votó a favor de los demandantes.

2- El rol de EEUU

El peso de la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos influyó en el resultado. El lobby diplomático, alineado con la relación entre Javier Milei y Donald Trump, apoyó la defensa argentina ante la jueza Preska, protegiendo al país de una posible condena millonaria.

3- Qué buscaba Burford Capital

El fondo inglés, principal beneficiario de la demanda, quería cobrar rápidamente y había comprado los derechos de antiguos accionistas de YPF perjudicados por la expropiación de 2012. Tras el fallo, sus acciones se derrumbaron hasta un 50%, reflejando la magnitud económica del revés.

4- Defensa de Argentina

La estrategia nacional se centró en la inmunidad soberana, la correcta interpretación de la ley de Nueva York y la protección de la legislación argentina sobre transferencias estatutarias. El equipo jurídico liderado por María Ibarzabal Murphy y los subprocuradores logró sostener que los reclamos eran inaplicables.

5- El origen del caso

Todo comenzó con la expropiación de YPF en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La demanda se prolongó más de diez años, con distintos intentos de Burford de ejecutar la condena. Hoy, la sentencia representa un alivio económico y simbólico para el Estado argentino.

El fallo cierra un capítulo de alta tensión legal y financiera, asegurando que YPF permanezca fuera del alcance de reclamos internacionales y fortaleciendo la posición de Argentina en futuras disputas de inversión extranjera.