En el marco del Ironman Argentina 2026, San Juan se consolida como un punto estratégico para la promoción de la producción local. Por eso, este sábado 28 y domingo 29, el Teatro del Bicentenario será sede de la Expo Ironman, un espacio dedicado a las rondas de negocios que busca conectar a productores sanjuaninos con compradores y operadores de distintos mercados internacionales.

El evento se desarrollará de 11 a 20 horas y contará con la participación de actores clave del comercio exterior. Entre los asistentes se destacan representantes de la Cámara Argentina-Emiratí, empresarios de Brasil y Paraguay, directivos de Marca País y operadores vinculados a diversos sectores productivos.

Estas jornadas ofrecen un espacio para establecer contactos estratégicos, presentar productos y generar acuerdos que potencien la inserción de San Juan en mercados internacionales. La iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la oferta exportable de la provincia y abrir nuevas oportunidades comerciales.

La Expo Ironman está orientada tanto a productores locales que buscan ampliar su red de clientes como a compradores interesados en conocer la oferta sanjuanina. La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa debido a la disponibilidad limitada de cupos. Durante las jornadas, los asistentes podrán participar en reuniones uno a uno con empresarios y representantes de distintos países, permitiendo un intercambio directo y oportunidades concretas de negocio.