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Productores sanjuaninos muestran su oferta en Expo Ironman 2026
POR REDACCIÓN
En el marco del Ironman Argentina 2026, San Juan se consolida como un punto estratégico para la promoción de la producción local. Por eso, este sábado 28 y domingo 29, el Teatro del Bicentenario será sede de la Expo Ironman, un espacio dedicado a las rondas de negocios que busca conectar a productores sanjuaninos con compradores y operadores de distintos mercados internacionales.
El evento se desarrollará de 11 a 20 horas y contará con la participación de actores clave del comercio exterior. Entre los asistentes se destacan representantes de la Cámara Argentina-Emiratí, empresarios de Brasil y Paraguay, directivos de Marca País y operadores vinculados a diversos sectores productivos.
Estas jornadas ofrecen un espacio para establecer contactos estratégicos, presentar productos y generar acuerdos que potencien la inserción de San Juan en mercados internacionales. La iniciativa tiene como objetivo principal fortalecer la oferta exportable de la provincia y abrir nuevas oportunidades comerciales.
La Expo Ironman está orientada tanto a productores locales que buscan ampliar su red de clientes como a compradores interesados en conocer la oferta sanjuanina. La participación es gratuita, aunque requiere inscripción previa debido a la disponibilidad limitada de cupos. Durante las jornadas, los asistentes podrán participar en reuniones uno a uno con empresarios y representantes de distintos países, permitiendo un intercambio directo y oportunidades concretas de negocio.