Un momento de tensión se vivió en la casa de Gran Hermano 2026 luego de que Andrea del Boca sufriera una fuerte caída que generó preocupación entre los participantes y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El episodio ocurrió en el patio mientras varios jugadores mantenían una charla. La actriz estaba sentada cuando, de manera repentina, la silla cedió y cayó hacia atrás de forma brusca, encendiendo las alarmas dentro de la casa. La transmisión fue interrumpida momentáneamente, siguiendo la práctica habitual del programa ante situaciones imprevistas.

Sus compañeros se acercaron de inmediato para asistirla y verificar su estado de salud. El hecho tomó mayor repercusión debido a que, días antes, Del Boca había atravesado un problema de salud que la obligó a salir temporalmente del reality. Tras recibir atención médica y el alta correspondiente, la producción autorizó su reingreso, considerando que estaba en condiciones de continuar en competencia.

Más allá de lo físico, el incidente volvió a poner el foco en su situación personal dentro del juego. En distintos espacios televisivos, como el ciclo donde participa Guido Zaffora, se mencionó que la actriz no estaría del todo cómoda en el reality.

Las imágenes del accidente circularon rápidamente en redes, reavivando el debate sobre las condiciones del programa y el estado de los participantes. Por el momento, Andrea del Boca continúa en competencia, aunque su situación sigue siendo observada de cerca tras el accidente, que marcó uno de los momentos más comentados de la jornada.