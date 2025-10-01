Estudiantes del último año de primaria del colegio Fray Mamerto Esquiú, en Capital, viven la ilusión de su viaje de egresados a Carlos Paz. Sin embargo, las familias de tres alumnos no pueden cubrir el total del costo, por lo que todo el curso organizó una colecta solidaria para reunir el dinero necesario y garantizar que puedan disfrutar del viaje.

Daniela Mercado, mamá de uno de los chicos, explicó a DIARIO HUARPE que necesitan recaudar $1.200.000, ya que el viaje completo cuesta $790.000 y solo faltan tres estudiantes por completar el pago. “Estamos tratando de conseguir que todos los chicos puedan viajar, pero con las rifas no logramos recaudar lo suficiente y necesitamos la ayuda de las personas”, señaló.

El apuro de los padres se debe a que los chicos viajarían el próximo jueves 9 de octubre con la empresa Vittorio, en un viaje de cinco días y tres noches, por lo que deben tener el pago completado en los próximos días. “Estamos desesperados porque queremos que nuestros hijos viajen. Hemos estado haciendo rifas para recaudar algo de dinero, pero hasta ahora solo hemos vendido la mitad”, contó la mamá, preocupada.

Según explicó Mercado, viajan 22 alumnos, de los cuales tres aún deben cubrir el total del viaje. "A mi hija y a un compañero les falta la mitad, y hay otra compañera muy ilusionada que aún no pagó su viaje, aunque sus padres se comprometieron a abonar la mitad", detalló. También agregó que, para recaudar fondos, algunas familias propusieron vender comidas como pollos y empanadas durante este fin de semana.

Quienes deseen colaborar para que los chicos puedan recaudar dinero y logren viajar con sus compañeros, pueden hacerlo a través del siguiente alias: JUNTOSPORSEXTOB.

Con esta iniciativa, buscan que los alumnos puedan concretar su viaje de egresados y evitar que motivos económicos impidan que vivan esta experiencia inolvidable antes de finalizar la primaria.