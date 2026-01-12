El SMN pronostica calor intenso y tormentas para el inicio de semana en San Juan

Según el último informe emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia de San Juan transitará una semana con un tiempo significativamente cambiante, marcada por el calor, la inestabilidad y la probabilidad de fenómenos tormentosos.

Lunes 12: Calor agudo seguido de inestabilidad

La jornada del lunes comenzará con cielo parcialmente nublado durante la madrugada y la mañana. Las temperaturas ascenderán rápidamente, con una máxima pronosticada de 35°C para la tarde, un valor típico del verano cuyano pero que requiere precaución.

El cambio llegará hacia la tarde. El SMN pronostica el desarrollo de tormentas aisladas sobre la provincia, con una probabilidad de precipitación del 10% al 40%. Este fenómeno estará acompañado por un cambio en la dirección del viento, que rotará al sureste y luego al oeste, intensificándose notablemente durante la noche hasta alcanzar entre 23 y 31 km/h, con posibilidad de ráfagas más fuertes. La temperatura descenderá a 28°C tras el paso de la inestabilidad.

Martes 13: Inestabilidad persistente

El martes se presentará como una jornada de tiempo persistentemente alterado en San Juan. El pronóstico del SMN indica tormentas aisladas durante los cuatro períodos del día (madrugada, mañana, tarde y noche), con una probabilidad de ocurrencia entre el 10% y el 40% en cada uno.

Esta situación traerá un alivio térmico notable: la temperatura máxima no superará los 30°C durante la tarde. Los vientos serán moderados a fuertes, con dirección predominante del sur, manteniendo intensidades de 13 a 22 km/h durante la mayor parte del día.