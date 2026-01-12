Rescataron a 41 aves protegidas que estaban en cautiverio ilegal en San Juan

En un operativo desarrollado en el departamento Albardón, la Unidad de Policía Rural Nº 2 logró rescatar 41 aves silvestres protegidas que se encontraban en cautiverio dentro de una vivienda. La intervención se dio en el marco de una investigación por tenencia ilegal de fauna autóctona.

El allanamiento se realizó en una casa ubicada sobre la calle Ignacio de la Roza, en el barrio Albardón 1, luego de que tareas de inteligencia alertaran a las autoridades sobre una posible infracción a la ley de protección de fauna. Con la autorización correspondiente del Juzgado de Paz de San Martín, los efectivos se entrevistaron con el propietario del domicilio, Carlos López, quien reconoció poseer las aves y permitió el ingreso del personal.

Publicidad

Durante la inspección, se constató la presencia de numerosas especies protegidas, entre las cuales se encontraban cardenales rojos y amarillos, reinas moras, benteveos, jilgueros, chamuschines y corbatitas. Además del rescate de los animales, se procedió al secuestro de numerosas jaulas, tramperos y otros elementos utilizados para la captura y el mantenimiento ilegal de las aves.

Acción judicial y marco legal

Por disposición judicial, todas las aves fueron incautadas en aplicación del artículo 206 de la Ley 941-R, que establece la protección integral de la fauna silvestre en la provincia. La normativa prohíbe la captura, tenencia y comercialización de especies autóctonas sin la autorización correspondiente.

Publicidad

El propietario del inmueble fue notificado formalmente por la infracción y deberá presentarse ante la Justicia para regularizar su situación legal. Las aves rescatadas fueron puestas a disposición de las autoridades ambientales competentes para su evaluación, rehabilitación y, en los casos posibles, su reintegro al hábitat natural.