El piloto de la F1 y la estrella de Broadway: los rumores que unen a Franco Colapinto y Maia Reficco

Una simple foto compartida en Instagram fue suficiente para desatar una ola de rumores en el mundo del espectáculo y el deporte. Franco Colapinto, el joven piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1, publicó un carrusel de imágenes de sus vacaciones y preparación física. Entre ellas, una llamó particularmente la atención: una joven, con una amplia sonrisa visible bajo la visera, luciendo uno de sus cascos de carrera.

La instantánea rápidamente generó preguntas entre sus seguidores. ¿Quién era ella? Las respuestas en los comentarios apuntaron a una figura conocida: Maia Reficco, la actriz y cantante argentina con una carrera en ascenso en Estados Unidos. A partir de ahí, las redes sociales comenzaron a conectar puntos y las especulaciones sobre un posible romance no se hicieron esperar.

Las coincidencias que alimentaron los rumores

La teoría no se basó solo en la imagen. Los usuarios más perspicaces notaron coincidencias textuales en sus publicaciones. Colapinto acompañó su post con la frase: “Lindo verano para ser un ‘deportista de alto rendimiento’. Todo ready, ahora sí que empieza el 2026”. Días antes, Reficco había utilizado una descripción casi idéntica en su propio perfil: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”.

Además, se registró una interacción directa en la plataforma. Reficco comentó la publicación de Colapinto con un enigmático: “QUÉ PUEDO SABER EUUUUU”, un mensaje que rápidamente se destacó entre miles y fue interpretado como una señal de confianza y cercanía. Los “likes” cruzados en publicaciones anteriores completaron el panorama que los fans utilizaron para armar la historia.

¿Quién es Maia Reficco, la actriz detrás del casco?

Nacida en Boston, Estados Unidos, el 14 de julio del 2000, pero de padres argentinos, Maia Reficco mantiene un fuerte vínculo con el país. Saltó a la fama internacional protagonizando la serie de Nickelodeon Kally’s Mashup (2017-2019), donde demostró su talento tanto para la actuación como para el canto.

Su carrera dio un salto monumental cuando, con solo 19 años, se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en el musical Evita en Broadway. Este rol la consolidó en el exigente circuito teatral neoyorquino. Posteriormente, sumó otro éxito al unirse al elenco del reboot de Pretty Little Liars, interpretando a Noa Olivar, y en 2024 protagonizó la aclamada obra Hadestown, también en Broadway, en el papel de Eurídice.

Paralelamente, ha desarrollado una carrera musical con lanzamientos como Tuya (2020) y otros sencillos. A pesar de su vida entre Estados Unidos y proyectos internacionales, Reficco suele destacar sus raíces: es fanática del mate, visita frecuentemente Argentina y extraña a su familia.

En el plano sentimental, su nombre ha circulado previamente en medios, vinculada a figuras como el cantante uruguayo Agustín Casanova, el actor británico Kit Connor y, más recientemente, el actor inglés Tom Francis, relación que habría concluido poco antes de que surgieran estos nuevos rumores.

El momento de Colapinto: enfoque en la pista

Del otro lado, Franco Colapinto (22 años) vive un momento crucial en su carrera deportiva. Como piloto de Alpine, se prepara para una temporada 2026 de alta exigencia en la Fórmula 1, con el objetivo de consolidarse entre las promesas argentinas con mayor proyección global. Sus publicaciones en redes son usualmente analizadas al detalle por una fanaticada que sigue tanto sus logros deportivos como su vida personal.

Sin confirmaciones, solo especulaciones

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores de pareja. Sus representantes tampoco se han pronunciado al respecto. La historia, por ahora, vive en el terreno de las hipótesis digitales, alimentadas por una imagen, un comentario y varias coincidencias.