Alumnos de Chile eligieron San Juan para hacer su gira de estudios

En los últimos días llegaron a la provincia 21 alumnos y tres docentes chilenos para conocer los atractivos turísticos y, principalmente, diversos centros culturales y facultades de la Universidad Nacional de San Juan. Los mismos son de cuarto medio y pertenecen al Colegio Pichasca de la comuna de Río Hurtado. Pudieron hacer esta gira de estudios gracias a la institución educativa, al departamento de Educación y al alcalde de la localidad que quisieron brindarles una nueva visión para su futuro.

El principal objetivo del viaje fue el de conocer las carreras que se dictan en la universidad pública por lo que recorrieron la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fernanda Rojas, una de las alumnas, quedó sorprendida por la gran cantidad de carreras que había: “Me llamó la atención que estas carreras como Astronomía o Ingeniería ligadas a la robótica, que en Chile serían carísimas, aquí las puedan ofrecer con increíbles estándares, más aún teniendo que pagar solo el tema de alojamiento. Me gustó mucho y no me cierro a la posibilidad de poder optar a residir aquí y convertirme en profesional”, destacó.

Otro de los lugares que conocieron fue el Centro Ambiental Anchipurac, una propuesta educativa única en Latinoamérica que aporta al desarrollo y la sustentabilidad del medio ambiente. También, el Centro de Reciclaje y el Parque Industrial Tecnológico Ambiental Regional que se encuentra en desarrollo. Allí habrá empresas públicas y privadas que procesarán residuos recuperados.

MIRÁ TAMBIÉN Sanjuanino Solidario: 66 historias compiten para ser finalistas

En otra delas jornadas los alumnos participaron de “La Asamblea del Futuro”, un evento que tiene como objetivo promover una movilización tecnológica de la comunidad orientada a fortalecer la participación ciudadana en el Plan Estratégico hacia el año 2030. Se llevó a cabo en el Teatro del Bicentenario, lugar hasta el que arribaron estudiantes de escuelas públicas y privadas de la provincia.

Además, en su estadía pudieron conocer el Parque Provincial de Ischigualasto, en Valle Fértil, y a través de él descubrir el periodo triásico. Ahí aprendieron sobre distintas formaciones geológicas que tienen una antigüedad entre 200 y 250 millones de años.

Por último los estudiantes y profesores compartieron un desayuno con el ministro de Educación, Felipe de los Ríos, y su gabinete. En el encuentro charlaron sobre el objetivo del viaje, los lugares recorridos y la experiencia que los alumnos sumaron.