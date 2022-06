Alumnos de una escuela de Rivadavia no tienen bancos y cursan en el piso

Cansados con la situación que viven desde que comenzó el ciclo lectivo 2022, un grupo de padres y alumnos de 6º año del Colegio Provincial Barrio Parque Rivadavia Norte, denunciaron públicamente que no cuentan con los elementos necesarios para recibir el correcto dictado de clases. Los jóvenes todos los días deben salir a recorrer las diferentes aulas del establecimiento en búsqueda de un banco y una silla para poder cursar. Los padres dicen que por parte de las autoridades del colegio no obtienen respuesta alguna.

Desde hace cuatro meses los alumnos de 6º año del Colegio Provincial Barrio Parque Rivadavia Norte del turno tarde aseguran que son víctimas de una irregularidad que se vive dentro de las aulas. Todos los días, a la hora del ingreso, deben destinar más de quince minutos del cursado a la "caza" de un banco y una silla para recibir clases como corresponde. En diálogo con DIARIO HUARPE, la madre de dos alumnas dijo que la situación ya es insostenible y que nadie hace nada.

"Desde que empezaron las clases, los chicos no tienen donde sentarse para el dictado de contenidos. Los directivos no dan respuestas y los profesores dicen que no pueden hacer nada", expresó la mujer. En más de una oportunidad, los jóvenes dijeron que fueron acompañados por los propios preceptores del establecimiento en la búsqueda, constatando que la situación era real.

Cansados de la misma situación, la semana pasada a modo de protesta, los alumnos decidieron abandonar las instalaciones del establecimiento y retirarse a sus casas. Esto provocó que por parte de los directivos del colegio se los sancionara con doble falta y actas. "Para eso sí figuran, pero tener a los chicos sentados en el piso no les molesta", dijo la madre. Sumado a esto, las aulas tampoco cuentan con calefacción y denuncian que es "inhumano" tener a los chicos en esas condiciones.