Durante la jornada de este lunes, los alumnos de la escuela San Martín organizaron una sentada para concientizar sobre el suicidio. Con carteles que decían “No mantengamos el silencio”, “Pedimos ayuda por los que no pudieron” y “Cuánto falta para que nos escuchen”, entre otras frases conmovedoras, los jóvenes no se olvidan de lo sucedido y para que no se repita, se manifiestan de esta forma.

Los alumnos tomaron la iniciativa luego de que también otros colegios se sumarán a la misma modalidad de reclamo la cual consiste en sentarse todos juntos en un sector del establecimiento, con afiches, frases y aplaudiendo para ser vistos.

De esta forma, la escuela San Martín se suma a la modalidad que habían adoptado semanas atrás otras de la provincia que vienen realizando la misma práctica, a raíz, de lo sucedido y que es de público conocimiento, el fallecimiento de dos jóvenes por decisión propia.

¿Qué es una sentada?

Las sentadas son una forma de protesta pacífica la cual consiste de sentarse en lugares u ocupara asientos de establecimientos públicos hasta que las demandas sean escuchadas y satisfechas.