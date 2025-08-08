La amenaza de bomba recibida durante el show de Lali Espósito, que provocó la evacuación de miles de asistentes, sigue siendo un tema de debate en la justicia. Durante la audiencia de imputación de Juan Carlos Salem, un jubilado de 74 años, quien es el principal sospechoso de realizar la llamada alarmante al 911, se vivió un momento inédito en el marco del juicio. La jueza Mabel Moya, que presidió la audiencia, intentó inicialmente prohibir el ingreso de los medios de comunicación a la sala, argumentando que el espacio era reducido. Sin embargo, tras una revisión de las normativas sobre el acceso público a las audiencias, y al ser consciente de que impedir la presencia de la prensa violaría el derecho constitucional a la información, la jueza decidió cambiar la audiencia a una sala más grande, permitiendo que los periodistas pudieran asistir.

La amenaza de bomba había interrumpido el concierto de la cantante Lali Espósito en un evento multitudinario, generando pánico entre los asistentes. El 911 recibió una llamada informando de un posible artefacto explosivo, lo que llevó a una evacuación inmediata del lugar. La investigación apuntó rápidamente hacia Salem, quien fue arrestado por su presunta participación en el hecho en su casa situada en la localidad de La Bebida, en Rivadavia.

La imputación formal contra Salem se llevó a cabo en la mañana de este viernes 8 de agosto de 2025. La audiencia, que estuvo marcada por la controversia al principio, se realizó con normalidad. Sin embargo, las cosas se complicaron para el acusado, porque además del delito de intimidación pública, le sumaron el de tenencia indebida de arma de fuego. Por lo tanto, no podrá obtener una suspensión de juicio a prueba o probation.