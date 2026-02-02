Tras el fuerte temporal que azotó a varios sectores de la producción en San Juan, los productores de los departamentos de Rawson, Pocito, Zonda, Sarmiento e Iglesia registraron pérdidas de hasta el 80% debido a una combinación granizo y crecientes. Ante esto, el Gobierno provincial debatirá asistencia, incluyendo créditos a tasas bajas, a los productores afectados.

Miguel Moreno Mas, secretario de Agricultura y Ganadería, explicó en Radio Sarmiento que la situación se agravó en la última semana con múltiples eventos climáticos. “Veníamos con un año bastante más tranquilo. La semana pasada empezamos con un fuerte temporal de granizo en Iglesia, seguido por crecientes en Zonda. Esto se ha repetido varias veces en la misma zona”, indicó.

El funcionario expuso que en Iglesia se relevaron 15 denuncias de productores hortícolas, de las cuales aproximadamente un 60-70% presentaron daños totales. En Zonda, se registraron hasta el momento 12 denuncias vinculadas principalmente a olivares, pistachos, almendros y viñedos. En Rawson, Pocito y 9 de Julio, los productores sufrieron pérdidas importantes de uva, tomate, zapallo y maíz, alcanzando en algunas zonas un 80% de daños.

“Estamos recorriendo los departamentos para relevar los daños y tomar las denuncias de los productores. Hoy estaremos en Pocito y mañana seguiremos en Rawson al Médano. El miércoles trabajaremos en 9 de Julio para continuar con la rutina de relevamiento”, agregó Moreno.

La situación llevó al gobierno provincial a convocar una reunión de gabinete, que se desarrollará entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería junto a la Agencia de Calidad y la Agencia Fiduciaria de San Juan. El objetivo es definir la asistencia financiera a los productores afectados, incluyendo líneas de crédito con tasas más bajas, plazos de gracia extendidos y agilización de los pagos.

Moreno destacó que la intención es que los productores puedan cubrir rápidamente los gastos derivados de los daños, incluyendo sueldos, mantenimiento de la infraestructura y reposición de cultivos. “Tenemos el programa de contingencia que otorga 7 meses de gracia. Ahora lo que buscamos es agilizar la entrega del dinero y flexibilizar las condiciones para que puedan recuperarse lo antes posible”, explicó.

El funcionario también hizo un llamado a los productores a presentar sus denuncias de manera formal: “Pueden acercarse al cuarto piso, módulo 5, del Centro Cívico, o contactarnos telefónicamente”.

Hasta el momento, se contabilizan 15 denuncias en Iglesia, 12 en Zonda y 6 en Sarmiento, aunque se espera que el número aumente considerablemente en los próximos días a medida que los productores formalicen sus reclamos. Desde el Gobierno provincial pretenden asistir o ayudar a todos los damnificados.