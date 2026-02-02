En febrero, las Fuerzas Armadas argentinas percibirán un aumento salarial que afectará a todas las categorías, según la escala establecida “a partir de diciembre de 2025” y publicada en el Boletín Oficial. La actualización fue dispuesta mediante la Resolución 1/2026, firmada por los ministerios de Economía y Defensa, y oficializada el 26 de enero.

La resolución detalla que la medida se tomó “en virtud de la evaluación escalafonaria del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales”, con el objetivo de fijar una nueva escala de haberes dentro de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional. Asimismo, se establece que el costo fiscal será cubierto con los créditos correspondientes del presupuesto del Ministerio de Defensa.

Según la grilla oficial, los haberes para febrero de 2026 serán los siguientes:

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196

Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221

Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353

Para suboficiales y tropa, los montos son:

Suboficial Mayor: $1.433.055

Suboficial Principal: $1.270.438

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671

Sargento, Cabo Principal: $889.398

Cabo Primero: $798.183

Cabo, Cabo Segundo: $738.764

Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $672.914

Voluntario 2da., Marinero 2da.: $622.720

Con esta actualización, el Gobierno asegura que los haberes del personal militar se ajusten a la nueva escala salarial vigente desde diciembre de 2025, cumpliendo con los criterios administrativos y presupuestarios establecidos.