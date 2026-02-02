Economía > Salarios
Fuerzas Armadas recibirán aumento salarial en febrero según nueva escala
POR REDACCIÓN
En febrero, las Fuerzas Armadas argentinas percibirán un aumento salarial que afectará a todas las categorías, según la escala establecida “a partir de diciembre de 2025” y publicada en el Boletín Oficial. La actualización fue dispuesta mediante la Resolución 1/2026, firmada por los ministerios de Economía y Defensa, y oficializada el 26 de enero.
La resolución detalla que la medida se tomó “en virtud de la evaluación escalafonaria del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales”, con el objetivo de fijar una nueva escala de haberes dentro de los criterios adoptados para la Administración Pública Nacional. Asimismo, se establece que el costo fiscal será cubierto con los créditos correspondientes del presupuesto del Ministerio de Defensa.
Según la grilla oficial, los haberes para febrero de 2026 serán los siguientes:
Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466
Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196
Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221
Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877
Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353
Para suboficiales y tropa, los montos son:
Suboficial Mayor: $1.433.055
Suboficial Principal: $1.270.438
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671
Sargento, Cabo Principal: $889.398
Cabo Primero: $798.183
Cabo, Cabo Segundo: $738.764
Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $672.914
Voluntario 2da., Marinero 2da.: $622.720
Con esta actualización, el Gobierno asegura que los haberes del personal militar se ajusten a la nueva escala salarial vigente desde diciembre de 2025, cumpliendo con los criterios administrativos y presupuestarios establecidos.
