El gobernador Marcelo Orrego anunció una asistencia económica de $1.000 millones destinada a los municipios de la provincia que fueron afectados por las recientes lluvias y crecientes.

Según destacaron desde gobierno, los fondos se asignarán una vez finalizado el relevamiento integral de los daños, que actualmente se encuentra en proceso en las distintas localidades afectadas. El resultado de las inspecciones permitirá determinar el monto específico que recibirá cada municipio, con el objetivo de atender las necesidades más urgentes y apoyar las tareas de recuperación y reconstrucción.

Orrego destacó que la medida busca fortalecer la capacidad de respuesta local y asegurar que los municipios puedan actuar de manera rápida para reparar infraestructuras dañadas, asistir a las familias afectadas y garantizar el normal funcionamiento de los servicios esenciales.

La provincia continuará monitoreando la situación climática y ajustando la asistencia en función de los resultados del relevamiento, priorizando los sectores y zonas con mayores daños.

Gobierno y un operativo integral en 12 departamentos

Gobierno provincial continúa con las tareas de asistencia a las familias perjudicadas por el temporal. El operativo integral busca brindar atención inmediata, combinando la entrega de recursos, la evaluación de daños y el acompañamiento a quienes se encuentran en situación de emergencia.

Las intervenciones se concentraron en los departamentos de Pocito, Caucete, Albardón, Angaco, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, San Martín y 25 de Mayo. En cada uno de estos lugares, el personal provincial trabajó de manera coordinada para relevar los daños, atender emergencias y garantizar que los servicios esenciales y la ayuda llegaran de forma rápida y efectiva a quienes más lo necesitaban.

El pronóstico extendido para esta semana

El pronóstico extendido indica que la tendencia de calor se mantendrá durante la semana, aunque con posibilidad de inestabilidad. El martes se espera una mínima de 20° y una máxima de 35º. Para el miércoles y jueves, los termómetros oscilarán entre 21-22° y máximas de 33°, con probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones durante ambos días. El viernes habrá un leve descenso de la temperatura máxima a 31°, mientras que para el sábado volverá a subir hasta los 34°.