Clubes Offline, la tendencia mundial que crece y pronto llegará a Argentina

En un mundo donde el smartphone es una extensión de la mano y la mente, emerge una respuesta colectiva a la fatiga digital. ‘The Offline Club’, una iniciativa nacida en Ámsterdam en 2023, ha desembarcado en España con eventos regulares en Madrid, Barcelona y Valencia. Su propuesta es simple pero radical en el contexto actual: quedar con desconocidos para realizar actividades analógicas, en silencio parcial y con una norma inquebrantable: los teléfonos móviles deben permanecer fuera de alcance.

El fenómeno no busca demonizar la tecnología, sino crear "espacios seguros" de desconexión para recuperar lo intangible. "El objetivo es redescubrir una vida fuera de las redes y las apps, salir de esa espiral de hiperconectividad", explica la filosofía del club, que ya tiene presencia en una decena de ciudades europeas como Londres, París, Berlín y Dublín.

Actividades para un mundo sin notificaciones

La agenda de estos clubs en España se aleja deliberadamente de lo digital. Entre las próximas citas destacan:

En Madrid: un paseo en silencio por el centro y una "fiesta de lectura".

En Barcelona: un taller de manualidades, una noche de juegos de mesa y una calçotada tradicional.

En Valencia: se están organizando los primeros eventos bajo la misma premisa.

Todas las actividades, que tienen un coste de entrada a partir de cinco euros, están diseñadas para fomentar la interacción cara a cara, la calma y la concentración en una única tarea, ya sea tejer, conversar o simplemente caminar sin el estímulo constante de una pantalla.

¿Necesidad social o paradoja organizada?

La iniciativa plantea una pregunta reveladora sobre nuestros hábitos: ¿hemos llegado a un punto en el que necesitamos que nos organicen y nos cobren por hacer algo tan básico como dar un paseo sin el móvil?

Para los organizadores y participantes, el valor no está solo en la actividad, sino en el compromiso colectivo y en el marco que facilita conocer a personas con una necesidad similar de "desintoxicación". Funciona como un club social con una causa común: contrarrestar la adicción digital.

Expertos en bienestar digital subrayan que, si bien existen formas gratuitas de limitar el uso del móvil (como activar el modo avión o establecer horarios), la fuerza del grupo y la estructura de un evento pagado pueden proporcionar la fuerza de voluntad y la accountability que muchos necesitan para iniciar el cambio.

Este movimiento refleja una creciente conciencia, especialmente entre jóvenes y adultos jóvenes, sobre los efectos de la saturación tecnológica en la salud mental, la atención y la calidad de las relaciones. Los 'Club Offline' no proponen eliminar el smartphone, sino recuperar el equilibrio y, en sus propias palabras, "volver a ser más humanos".