Laura Fernández, candidata del partido conservador Pueblo Soberano, se convirtió en la próxima presidenta de Costa Rica tras ganar las elecciones en primera vuelta, según informó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Fernández obtuvo 48,5% de los votos, superando el umbral del 40% requerido por la legislación para evitar una segunda ronda electoral.

En el conteo preliminar, que cubre más del 88% de las mesas, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, se ubicó en segundo lugar con 33,3%, mientras que Claudia Robles, de la Coalición Agenda Ciudadana, quedó tercera con 4,8%. La abstención alcanzó el 30%, y la participación total fue del 66,96%, un aumento respecto a las elecciones de 2022, donde no superó el 60%.

Publicidad

Fernández, de 39 años, asumirá la presidencia el 8 de mayo y aseguró que dará continuidad al proyecto político del actual mandatario Rodrigo Chaves, a quien respaldó durante la campaña. Chaves no podía postularse a la reelección inmediata debido a que la Constitución costarricense exige esperar ocho años para volver a candidatearse.

Estas elecciones contaron con 20 candidatos presidenciales, de los cuales 19 registraban una intención de voto inferior al 10% en las encuestas previas, consolidando a Fernández como la clara favorita desde el inicio de la contienda.

Publicidad

Con su victoria en primera vuelta, Laura Fernández se convierte en la primera presidenta del país respaldada por el proyecto político de Chaves, y deberá enfrentar los desafíos económicos, sociales y ambientales que atraviesa Costa Rica de cara al período 2026-2030.