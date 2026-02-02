La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización del destapacañerías Clinsy tras detectar fallas graves en su elaboración y reprocesamiento ilegal. La medida fue oficializada mediante la Disposición 193/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La investigación comenzó tras una consulta sobre la legitimidad del producto, ya que la etiqueta indicaba una composición de hidróxido de sodio 62,5% e hipoclorito de sodio 5,25%, concentraciones que no coincidían con el registro oficial aprobado por la ANMAT.

Según el organismo, la empresa Villard & Louis S.A., responsable del lote cuestionado (L1S23), reprocesó envases devueltos por clientes, muchos con abolladuras y faltantes de etiquetas, y les asignó nueva fecha de vencimiento, incumpliendo las Buenas Prácticas de Fabricación y Control de Productos Domisanitarios.

Además, se detectó que el producto había sido elaborado por la firma Grido S.A., un establecimiento no registrado y que actualmente se encuentra dado de baja por disposiciones previas. Los ensayos de laboratorio confirmaron que la concentración del principio activo no coincidía con la aprobada, lo que motivó el retiro inmediato del producto del mercado y la apertura de sumarios sanitarios contra ambas empresas.

La ANMAT alertó a la población sobre los riesgos asociados al uso de productos con concentraciones químicas diferentes a las autorizadas, recomendando no utilizar el lote mencionado y devolver cualquier envase adquirido a los puntos de venta correspondientes.