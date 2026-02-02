Fragatas portuguesas aparecieron en playas chilenas y provocaron las primeras atenciones médicas

La autoridad sanitaria y la Armada han emitido un llamado al autocuidado tras confirmarse la presencia del organismo marino, responsable de dos atenciones médicas por picaduras en lo que va del verano. Aunque su aparición esporádica no ha motivado cierres masivos, se han prohibido los baños en dos playas específicas y se mantiene una vigilancia constante.

La temporada estival en la región se ha visto marcada por la llegada de un visitante no deseado. La fragata portuguesa (Physalia physalis), un organismo marino cuyo contacto produce un dolor intenso similar a una quemadura, ha sido avistada en diversos puntos del litoral. Ante esta situación, la Seremi de Salud y la Armada han activado un protocolo de vigilancia y prevención, haciendo un llamado enfático a la responsabilidad de los veraneantes.

Publicidad

Hasta la fecha, el Servicio de Salud regional ha registrado dos casos de personas atendidas por picaduras de esta especie, una en Coquimbo y otra en Los Vilos. Afortunadamente, ambos episodios no tuvieron consecuencias graves. No obstante, la peligrosidad del organismo ha llevado a las autoridades a prohibir el baño en dos playas: Socos de Tongoy (8 de enero) y Agua Dulce de Canela (21 de enero), medida que se levantó una vez que dejaron de reportarse ejemplares en cantidad significativa.

Vigilancia activa y aparición esporádica

La presencia del hidrozoo, pariente cercano de las medusas, se describe como “aislada” y “esporádica” por las autoridades. Según el protocolo, solo se decreta la prohibición de baño cuando se avistan tres o más ejemplares en un mismo sector, umbral que no se ha superado de manera generalizada.

Publicidad

“A la fecha, se han reportado algunos ejemplares aislados en playas de la región”, señaló la seremi de Salud (s), Alejandra Rojas. Por su parte, el gobernador marítimo (s), capitán Daniel Sarzosa, confirmó los avistamientos pero aclaró que “las cantidades todavía no son significativas”. Pese a ello, se mantiene un monitoreo constante del borde costero en coordinación con municipios y equipos de salvavidas, quienes se encargan de retirar los organismos para reducir riesgos.

Recomendaciones de autocuidado ante una picadura

Las autoridades sanitarias han entregado una pauta clara para prevenir accidentes y actuar en caso de contacto:

Publicidad

Prevención: Observar la orilla antes de ingresar al agua, respetar las señalizaciones de prohibición de baño y avisar inmediatamente a los coordinadores de playa o salvavidas si se avista un ejemplar. En caso de contacto: El síntoma inmediato es un dolor intenso y un enrojecimiento cutáneo. Se debe: Lavar la zona únicamente con agua de mar o vinagre (nunca con agua dulce, que activa más el veneno).

Retirar con cuidado cualquier resto de tentáculo, evitando el contacto directo con la piel.

No frotar la zona con arena, toallas o las manos.

No aplicar orina, alcohol o amoníaco.

Acudir al centro de salud más cercano si el dolor es muy intenso, si la persona es alérgica o si los síntomas persisten.

Un fenómeno vinculado a condiciones oceánicas

Expertos como el doctor Javier Sellanes, biólogo marino de la Universidad Católica del Norte, explican que la fragata portuguesa es una colonia flotante que depende de los vientos y las corrientes. Su presencia en costas chilenas, más común en los últimos años, se asocia a condiciones oceanográficas específicas, como aguas más cálidas y vientos favorables, aunque no existe aún un estudio concluyente que la vincule directamente al cambio climático local.

El llamado final de las autoridades es a disfrutar de forma responsable. Ante cualquier duda, los ciudadanos pueden contactar a Salud Responde al 600 360 7777. Es crucial recordar que el organismo mantiene su toxicidad incluso después de muerto, por lo que nunca debe ser manipulado por personas sin entrenamiento.