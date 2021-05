Andino dijo que si Uñac busca un tercer mandato como gobernador lo apoyaría

Cristian Andino, intendente de San Martín, pasó por el Café de la Política de Yo te Invito, de Canal 5 Telesol, y en la ocasión fue tajante al decir que si el gobernador Sergio Uñac busca un tercer mandato al frente del Poder Ejecutivo él lo apoyaría. Además aclaró, en contraposición de lo que dijo días atrás el líder de ADN Martín Turcumán, que la enmienda constitucional del 2011 lo habilita a presentarse nuevamente en 2023 por el máximo cargo de la provincia.

También hizo referencia a las elecciones de medio término y dijo que no piensa en ser candidato a diputado nacional. “Hoy sólo está en mi cabeza terminar de la mejor manera mi mandato al frente del municipio”, apuntó.

Al ser consultado sobre qué pretende hacer una vez que termine el mandato como intendente y si tiene aspiraciones de ir por la gobernación, Andino, apuntó que “a mí me gusta la actividad política y si le digo que no me gustaría ser gobernador le estaría mintiendo, pero hoy yo aspiro a terminar mi mandato y haber cumplido las expectativas de los vecinos de San Martín. En segundo lugar si hago las cosas bien me gustaría continuar haciendo política”.

Además resaltó que “hoy no me gustaría ser gobernador, hoy tenemos un gran gobernador y creo que el gobernador en 2023 tiene la posibilidad, porque la enmienda así se lo permite, de ir por un tercer mandato y si él se presenta lo vamos a apoyar”.

En la ocasión también hizo referencia a qué puede pasar en las Legislativas y no dudó en decir que “los intendentes vamos a plebiscitar la gestión, si nos va bien significa en parte que estamos bien. En la elección ponemos mucho en juego y yo voy a caminar como si fuese yo en la boleta”. Para cerrar sentenció que “el gobernador se pondrá al frente de la campaña y nosotros, que estamos en el territorio, vamos a cumplir un rol fundamental para hablar de nuestro proyecto a los vecinos. Necesitamos que los diputados nacionales de San Juan sean los que ponga el gobernador para que sigamos creciendo”.