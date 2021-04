Turcumán dijo que Uñac no puede repetir como gobernador y pidió unidad en la oposición

Martín Turcumán, líder de ADN, pasó por el Café de la Política de Yo te Invito en Canal 5 Telesol y en la ocasión dijo que Sergio Uñac no puede ir en busca de un tercer mandato como gobernador, ya que se lo impide la enmienda constitucional que impulsó José Luis Gioja en 2011. Además le envió un claro mensaje al diputado nacional, Marcelo Orrego, al pedir la unidad de la oposición para encarar las Elecciones Legislativas de este año y dijo que está dispuesto a ceder su potencial candidatura en pos de un gran frente electoral.

El dirigente de ADN hizo referencia al artículo 175 de la Constitución Provincial que dice “el Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces” al decir que “yo creo que no puede ser nuevamente gobernador. No sólo no puede, sino que no debe”.

En el mismo sentido recordó que “en la única conversación oficial que tuve con el gobernador en 2015, después de la elección donde fue electo por primera vez convocó a todos los que fuimos candidatos y yo recuerdo que en esa oportunidad le dije que iba a pasar a la historia si tomaba la decisión de derogar la enmienda de Gioja, aquella por la cual se le autoriza un tercer mandato. Claramente este es el tercer mandato que Sergio Uñac forma parte del Poder Ejecutivo y la propia enmienda lo autoriza hasta el 2023 y creo que no puede volver a presentarse”.

El dirigente de ADNI dijo que Uñac no puede buscar un tercer mandato y aclaró que, por todos los medios, deben lograr la unidad con el frente de Marcelo Orrego. Foto Gonzalo Medina, DIARIO HUARPE.

También hizo referencia al pedido de unidad que viene pregonando con el Frente Con Vos, que encabeza el diputado nacional Marcelo Orrego, al señalar que es la única forma de terminar con la hegemonía electoral del peronismo en San Juan.

Al ser consultado sobre la posibilidad de no ser candidato a diputado nacional para allanar cualquier acuerdo opositor fue tajante al decir que “estoy dispuesto a renunciar a cualquier candidatura. La situación económica, social y sanitaria en la Argentina es muy grave y debemos poner eso por encima de cualquier aspiración personal. Mi intención es que toda la oposición juegue unida y ser o no ser candidato hoy no está en discusión”.

Aunque aclaró que, en el grupo Consenso Ischigualasto, si hay dirigentes con legítimas aspiraciones de participar de las Elecciones Legislativas de medio término. “Si no nos unimos no le sirve a nadie. Todo un sector de la sociedad está esperando que por encima de las aspiraciones personales, nos unamos”, sentenció Turcumán.