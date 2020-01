Aníbal Fernández aseguró que su objetivo será "poner en funcionamiento" la mina de Río Turbio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El flamante interventor de Yacimientos Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, afirmó hoy que el objetivo de su gestión pasará por “poner en funcionamiento la mina” que administra la empresa en Santa Cruz para que “vuelva a ocupar el lugar en el que debe estar”.



“Sea cuál fuera el panorama económica la vamos a poner en marcha a la mina, la vamos a poner a producir. Yo la voy a poner a la mina en el lugar que debe estar”, señaló Fernández en declaraciones a Télam.



El ex jefe de Gabinete durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner aseguró que conoce la mina de carbón de Río Turbio y que posee “una importancia superlativa” en términos energéticos.



“Conozco de la producción, de la temática y el lugar. Entré a la mina y estuve a 380 metros de profundidad, muy cerca de la máquinas que extraen carbón. Es una producción que creo que tiene raingambre peronista. Se puso en marcha en 1941, y entre 1947 y 1948 comenzó a trabajar a pleno, durante los gobierno de Juan Perón”, agregó.



Y, en ese sentido, sostuvo que encabezar esta gestión constituye “una importancia muy grande como en todos los puestos en los que me tocó estar, incluso en términos ideológicos”.



Fernández contó que hace más de 20 días recibió un llamado de la gobernadora santacruceña Alicia Kirchner, quien le planteó la posibilidad de conducir la administración de la YCRT, y le comentó que estaba dispuesto “a colaborar” con la administración provincial.



Alicia Kirchner le contestó a Aníbal Fernández que debía consultar con el presidente Alberto Fernández, quien un día antes de viajar a Israel, se comunicó con el ex senador para ofrecerle este cargo, algo que aceptó con la intención de “colaborar con el Gobierno nacional”.



“Hay mucho trabajo por hacer, turbinas por reactivar, está la generación de energía. Todo lo vamos a encarar con el objetivo de poner en valor una empresa que nos pertenece a todos los argentinos y a mí me sobra paño para poder hacerlo”, afirmó.



El Gobierno designó hoy a Aníbal Fernández como interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), según el decreto 119/2020, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.



Aníbal Fernández se desempeñará como “interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz”, indicó el texto.



En la red social Twitter, la designación de Fernández cosechó varias críticas e incluso motivó la activación del hashtag “Turbio como Aníbal”.