La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución en Argentina de un jabón para ropa importado de la marca Tide por carecer de rótulo en idioma nacional y datos de registro sanitario. La decisión se formalizó mediante la Disposición 492/2026 publicada en el Boletín Oficial.

El organismo detalló que el producto rotulado como “Tide Original. 17 LOADS BRASSEES. 739 ml. P&G. smartlabel” se encontraba en circulación sin número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) ni registro ante la autoridad sanitaria, además de no contar con sobrerotulado en español. La investigación se inició a partir de una denuncia que advertía irregularidades en el etiquetado y la trazabilidad del artículo.

La Anmat vinculó el lote a la firma Glam Distribuciones S.R.L., inscripta como importadora de productos de uso doméstico. La empresa reconoció la partida, pero no contaba con contramuestra del producto, lo que constituye otra infracción a la normativa vigente. El organismo indicó que la comercialización de productos domisanitarios sin rotulado en idioma nacional vulnera las exigencias de información al consumidor y control sanitario, por lo que además se ordenó iniciar un sumario.

En la misma jornada se publicaron otras medidas. A través de la Disposición 259/2026 se prohibió el uso de determinadas bombas de infusión de la firma ICU Medical Argentina S.R.L. tras denunciarse el extravío de unidades con números de serie específicos. Asimismo, por la Disposición 499/2026 se dio de baja la habilitación de IDEFARMA S.R.L. por falta de actividad acreditada. Todas las decisiones se enmarcan en las facultades de control sanitario que ejerce el organismo nacional.