La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción a la Ley Penal Juvenil, uno de los proyectos prioritarios de la agenda legislativa del Gobierno. La iniciativa, que propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad, fue aprobada por 149 votos a favor y 100 en contra. Ante esto, el juez penal juvenil de San Juan, Jorge Toro, cuestionó la discusión y aseguró que “no va a cambiar la realidad si no hay políticas públicas que contengan”.

En declaraciones a Radio Sarmiento, el magistrado sostuvo que la incidencia del delito juvenil en la provincia “es muy baja, no llega al 1% del total” y detalló que entre ambos juzgados intervienen anualmente en “entre 700 y 800 hechos cometidos por personas menores de 18 años”.

Baja incidencia y escasa reincidencia

Toro explicó que el 76% de los jóvenes que cometen un delito no vuelven a reincidir. “Si tomamos los hechos, ese número se acerca al 90%. Sin embargo, hay un 10% que reitera conductas y que ya es conocido por el Estado”, señaló.

Según indicó, esos adolescentes suelen haber abandonado la escuela, presentan consumo problemático o viven en contextos de fuerte vulnerabilidad social. “El Estado los conoce: Educación, Niñez, Adicciones. Pero no logramos articular respuestas eficaces”, afirmó.

En cuanto a los delitos graves, el juez fue categórico: “En 13 años solo me tocó intervenir en un caso de homicidio cometido por un menor de 16 años. La incidencia es bajísima”.

“Los institutos fracasaron”

El magistrado advirtió que regresar a un modelo basado en la institucionalización sería un error. “Los macroinstitutos no fueron la solución. Reprodujeron exclusión y pobreza. No podemos volver a ese esquema”, expresó.

Para Toro, la discusión sobre bajar la edad de responsabilidad penal es “secundaria” si no se fortalecen herramientas preventivas. “Un chico de 14 años entiende que lo que hace está mal, pero no tiene plenamente desarrollada la capacidad de controlar sus impulsos”, explicó.

En esa línea, insistió en que la familia, la escuela, el club y la comunidad son factores de protección claves. “La cárcel o la pena por sí sola no van a resolver el problema. Si no abordamos las causas estructurales, la incidencia del delito juvenil no va a bajar”, cerró.