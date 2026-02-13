El crecimiento de la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta generó una necesidad urgente de personal técnico para sostener operaciones cada vez más complejas en el segmento de exploración y producción. La demanda se concentra en perfiles vinculados a perforación, mantenimiento, instrumentación y seguridad operativa, áreas clave dentro del Upstream. En ese contexto, surgieron nuevas propuestas educativas pensadas para una inserción laboral rápida en el sector energético.

Con ese escenario de fondo, el Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta lanzó su ciclo lectivo 2026 con cursos gratuitos diseñados junto a empresas del sector. El programa incluye seis capacitaciones vinculadas al rol de operador en yacimiento (perforación, fractura, instrumentos, mantenimiento mecánico, eléctrico y producción) además de una formación específica en seguridad operativa. Cada trayecto dura cuatro meses y apunta a cubrir especialidades con alta demanda laboral.

El interés por estas formaciones no solo se explica por la salida laboral. También pesan los salarios del sector. Según la Guía Salarial de Adecco, los puestos operativos en yacimiento figuran entre los mejor remunerados del ámbito industrial: instrumentistas o electricistas pueden iniciar con ingresos cercanos a los $3,3 millones mensuales y superar los $5,7 millones según responsabilidades. En cargos jerárquicos, la cifra crece con fuerza: un gerente de Producción en una gran compañía puede alcanzar hasta $22,6 millones por mes.

La selección de los perfiles formativos se basa en un estudio prospectivo impulsado por la Fundación YPF sobre demanda ocupacional y tecnología para la próxima década. La información funciona como guía para alinear la enseñanza con las necesidades reales de las compañías que operan en el yacimiento y anticipar competencias técnicas en automatización y control de procesos.

La inscripción se realiza de manera online y estará abierta hasta el 21 de febrero en el sitio oficial del instituto. Se exige secundario completo o ciclo básico aprobado, manejo digital y conectividad para acompañar instancias virtuales. Las clases son presenciales en el Polo Tecnológico de Neuquén, con turnos tarde y noche y fechas de inicio escalonadas entre marzo y mayo. El predio cuenta con laboratorios, simuladores de perforación y el primer pozo escuela del país para prácticas reales en un entorno controlado.

El instituto funciona con el respaldo de un consorcio de empresas de servicios y operadoras del sector, entre ellas Halliburton y YPF, con el objetivo de formar entre 2.000 y 3.000 técnicos por año. La meta es acompañar el crecimiento de la producción y cubrir la demanda de personal especializado que requiere la industria energética en los próximos años.