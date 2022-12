Para Año Nuevo los sanjuaninos preferirán pasarlo en lugares cercanos a la ciudad y también una gran parte eligió a Chile para esperar el 2023 junto a sus familias. De acuerdo a la Cámara de Turismo de Pocito, hay un 80% de reservas en el departamento, mientras que empresarios de Calingasta manifestaron que el número es bastante bajo hasta el momento. Por otra parte, Vialidad Nacional informó que este miércoles pasaron por el Paso de Agua Negra más 700 vehículos que viajaban hacia el país trasandino.

Este fin de semana los empresarios turísticos de departamentos alejados esperan poca actividad. Ramón Ossa, presidente de la Cámara Empresarial de Calingasta, aseguró que la cantidad de reservas para el 31 de diciembre y 1 de enero son escasas y por eso no ponen muchas fichan en esos días. “Gran parte de la gente se va de vacaciones a Chile”, expresó el dirigente del sector turístico calingastino.

Publicidad

Pocito es uno de los lugares preferidos por los sanjuaninos para pasar año nuevo. Foto: gentileza.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Ossa contó que el año pasado tampoco hubo una cifra considerable de reservas, pero este 2022 son un poco más bajas en relación con el 2021. Respecto al verano, desde el sector tienen muy buenas expectativas y esperan que en los próximos días gente de otras provincias como Buenos Aires, Rosario y Santa Fe hagan sus reservas hoteleras.

Por su parte, Nora Cabrera, presidenta de la Cámara de Turismo de Zonda, dijo que en el departamento hay muchas consultas de grupos numerosos, pero prefieren no alquilar porque se trata de gente que solamente van el fin de semana. Cabrera comentó que son grupos de diez o más personas y que “van a hacer pileta”. En este sentido, priorizan el cuidado de las cabañas, aunque podrían arrendar varias por pocos días.

“Si fuera por eso tendría lleno el complejo, pero no es lo que pretendo. Cuesta mucho mantener cada cabaña y preferimos no alquilarlo”, continuó explicando Cabrera. Indicó que considera que las reservas no llegan al 50% en toda la localidad. Señaló que actualmente es un riesgo reservar a largo plazo. Pese a esto, gran parte de los empresarios congelan el precio cuando el visitante señala la reserva.

El escenario es completamente diferente en Pocito. Marta Ovalle, presidenta de la Cámara de Turismo de Pocito, afirmó que para este fin de semana de año nuevo hay un 80% de reservas. Dijo que en comparación al 2021, la gente prefiere quedarse menos días, aunque se mantiene estable el número de reservas.

Publicidad

Ovalle comentó que se hospedan familiares de sanjuaninos que visitan la provincia para recontarse con sus seres queridos y de paso recorren los atractivos turísticos. La empresaria pocitana coincidió con Ossa y expresó que hay una gran cantidad de gente que optó por pasar sus fiestas en Chile.

“Las aperturas a Chile están influyendo, si bien estaba habilitado era más prudente. Creo que ahora empezó a reactivarse el movimiento”, finalizó Ovalle.

Hay un intenso movimiento en el Paso de Agua Negra, según Vialidad Nacional. Foto: gentileza.

Fuerte actividad en el Paso de Agua Negra

Vialidad Nacional informó que este miércoles 28 de diciembre transitaron por el Paso de Agua Negra 718 autos que se dirigían a Chile para pasar año nuevo en la nación vecina. Por otra parte, ingresaron 60 vehículos particulares desde el país trasandino.

También desde el organismo nacional, expresaron que el Paso de Libertadores de la Provincia de Mendoza está operativo 24 horas y que no registraba demoras el miércoles en la noche.

Para ingresar a Chile solamente es necesario llevar DNI o pasaporte y tener el esquema completo de vacunación Covid-19 o una PCR negativa realizada con una anterioridad que no sea superior a las 48 horas desde la salida.