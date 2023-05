La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ha implementado el Programa Acompañar con el objetivo de brindar apoyo económico y psicosocial a personas que integran el colectivo Lgbtqi+ y mujeres en situaciones de violencia de género en Argentina. Este programa permite acceder al pago de $84.512, equivalente al salario mínimo, durante seis meses consecutivos, con la posibilidad de aumentar a partir de junio según los anuncios oficiales.

Una característica destacada del Programa Acompañar es que no es necesario presentar una denuncia formal para solicitarlo. El objetivo principal es fortalecer la independencia de las personas en estas situaciones y ofrecerles una red de apoyo. Por lo tanto, cualquier persona que cumpla con los requisitos puede acceder a este beneficio, siempre y cuando se encuentre dentro del rango de edad de 18 a 65 años.

Es importante destacar que el Programa Acompañar es compatible con otras prestaciones sociales, lo que significa que se puede acumular con beneficios como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el Monotributo social, la Asignación por Hijo con Discapacidad, el Régimen de Contrato de Trabajo para personal de Casas Particulares, entre otros. Esto permite que las personas puedan recibir múltiples apoyos mensuales para cubrir sus necesidades.

Sin embargo, existen ciertas incompatibilidades con el programa. No se puede acceder a este programa si se perciben ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos (excepto monotributo social). Además, aquellos que reciben subsidios o prestaciones monetarias no reintegrables con fines de empleo y/o capacitación otorgadas por el Estado nacional, jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, pensión Universal para el Adulto Mayor, o prestación por desempleo, no podrán acceder a este beneficio.

Para inscribirse en el Programa Acompañar y recibir el pago correspondiente, existen diferentes opciones para realizar el trámite. Se puede acudir de manera presencial a las Unidades de Acompañamiento en todo el país o a los Operativos Territoriales que se encuentren en la zona. También se puede obtener información a través de la línea 144, escribiendo por WhatsApp al 1127716463 o por correo electrónico a linea144@mingeneros.gob.ar. Otra alternativa es contactarse directamente con acompanar@mingeneros.gob.ar.

Para conocer las fechas de pago del Programa Acompañar y otros beneficios de Anses, hay que ingresar con el CUIL a la página web https://servicioswww.anses.gob.ar/dondecobrov2, donde se puede consultar esta información específica.