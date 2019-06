Ante el FMI, Alberto Fernández reclamó una reformulación del acuerdo

Cara a cara con el representante del FMI para la región, el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, reclamó una renegociación del acuerdo entre el organismo y la Argentina, denunció que el Gobierno usó el dinero prestado para financiar la "fuga de capitales" y reprochó la "complacencia" del Fondo ante la administración de Mauricio Macri.

"Le transmití al FMI nuestra disposición a reformular los acuerdos sin exigirle más esfuerzos a nuestro pueblo", dijo Fernández, por medio de un comunicado, al término de la reunión con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner. "Buscamos estabilizar la economía para poder crecer como condición necesaria para pagar nuestras deudas", agregó el compañero de fórmula de Cristina Kirchner.

MIRÁ TAMBIÉN La Cámara de Diputados aprobó el uso medicinal del cannabis

Fernández recibió a Werner en sus oficinas del barrio de San Telmo. El directivo del FMI asistió a la reunión, solicitada por el organismo, con el representante residente en la Argentina, Trevor Alleyne. El precandidato estuvo acompañado por Santiago Cafiero, Matías Kulfas y Cecilia Todesca, integrantes del Grupo Callao. El encuentro empezó a las 11.30 y duró poco más de una hora. Werner y Alleyne tienen prevista para hoy una reunión con Roberto Lavagna, precandidato de Consenso Federal.

Aunque el encuentro se desarrolló en un marco de "absoluto respeto", según destacó Fernández en un comunicado, el precandidato del Frente de Todos planteó duros cuestionamientos a la política del gobierno de Macri, a los términos del acuerdo alcanzado con el FMI y a la actitud del organismo frente a la política económica.

MIRÁ TAMBIÉN Tras el aumento, así quedan los sueldos de las empleadas domésticas

"Manifesté mi profunda preocupación por el hecho de que, respecto de los créditos otorgados al gobierno nacional, ese organismo haya actuado y siga haciéndolo en abierta violación a lo dispuesto por artículo VI del Acta Constitutiva del FMI, cuyo primer párrafo dispone que "ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital", dice el comunicado.

"Le he transmitido al señor Werner nuestra enorme preocupación por la situación creada por las políticas y la ineficiencia del gobierno de Macri y le he puesto de relieve lo mucho que me llama la atención la complacencia del FMI ante resultados tan negativos", sostiene Fernández, en el mismo texto, por ahora la única versión disponible de la reunión entre el precandidato y los directivos del organismo de crédito.