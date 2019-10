Antigua Jazz Band celebra 50 años de jazz afroamericano en Argentina

En medio de tantos impulsos aparecen fragmentos de datos que llevan a muchos caminos: el resurgir del terror de Lovecraft ambientado en los años 20, el lo-fi que samplea bases de jazz y series que se ambientan en esa proto estados unidos, deslizan un género que fue la voz de toda una comunidad, los afroamericanos.

Lo cierto es que la difusión de este género se pierde en medio de tanto dato que consumir, pero por algo se mantiene, por sus enamorados, sus apasionados que cada vez que suena este ritmo tan característico rápidamente lo invitan a uno a conocer al jazz. Y que mejor que entrar por la puerta grande, con una orquesta que ha hecho de esta música su oficio y su vida, nada más ni nada menos que la Antigua Jazz Band, que se presenta este 19 de octubre a las 21.30hs en el Teatro del Bicentenario.

DIARIO HUARPE habló con Pablo Scenna, director de la orquesta, y habló un poco del origen, historia y el presente de la banda y el género.

“La Antigua Jazz se junta en 1967 por unos jóvenes músicos, veinteañeros, que integraban otra banda que se llamaba Guardia Vieja Jazz Band, a su vez formada en 1948 y que tenía la particularidad de centrarse en el jazz de origen afroamericano. Después de disolverse Guardia Vieja, ocho integrantes de esta banda comienzan a gestar la Antigua con ese mismo espíritu de recrear el jazz afroamericano. La Antigua debuta en abril el 1968 y creció a un ritmo vertiginoso”, cuenta Pablo.

La década del 70 los recibió con sus primeros vinilos y LP, fue así que se convirtieron en referentes del jazz en Argentina y Sudamérica.

La Antigua es sinónimo de legado, de aquella primera formación sólo queda Rolando Vismara pero no se priva de agregar nuevos sonidos, según Pablo, cada músico aporta en lo musical y deja su huella pero sin alejarse de ese fundamento con el cual se inició la banda, la difusión del jazz afroamericano.

Por último, Pablo habló sobre la actualidad del género “Actualmente hay mucho interés y se ha renovado el público, sobre todo mucho público joven. Muchos músicos o solistas que replican este género en alguna de sus múltiples variables. A pesar de esto no es una música popular y no tiene mucha difusión y esto hace que los jóvenes no tengan posibilidades de conocerla. Y si lo hacen es por propia iniciativa o por accidente.”

Esta es una grandísima oportunidad para escuchar jazz cargado de historia y calidad, las entradas tienen un valor de $200, $300 y $500, y se encuentran en venta en la boletería del teatro, de lunes a sábado de 10.00hs a 20.00hs, y en tuentrada.com.