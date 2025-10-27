Antonela Roccuzzo se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en el universo de la moda, capaz de transformar una simple elección de vestuario en tendencia global. Su más reciente aparición en redes sociales, donde compartió su look de partido, reafirmó su poder para marcar el rumbo del estilo contemporáneo. Cada aparición pública se convierte en un manual de tendencias.

El atuendo elegido por la esposa de Lionel Messi consistió en un conjunto total black que combinó sofisticación y comodidad.

La pieza central del outfit fue un pantalón de corte recto y estilo sastrero, amplio y relajado, silueta que se aleja de los modelos ajustados que dominaron temporadas anteriores. Este pantalón se complementó con un top corto ajustado de una sola manga, que aportó un toque sensual y moderno al conjunto al dejar al descubierto su abdomen.

Roccuzzo completó este look monocromático con accesorios sutiles, reforzando su estética minimalista:

Una cartera negra con cadena dorada.

Un reloj pulsera a juego.

Zapatos oscuros.

Fiel a los tonos neutros y a las líneas simples, su imagen transmite una elegancia natural.

La elección de pantalones anchos por parte de Roccuzzo responde a una tendencia más amplia que privilegia la comodidad y el minimalismo. El desplazamiento de los skinny jeans en favor de prendas de corte holgado refleja una búsqueda de equilibrio entre elegancia y confort. De esta manera, Roccuzzo consolida los jeans amplios como el nuevo básico de la temporada de primavera.

La repercusión en redes sociales fue inmediata. El posteo de Roccuzzo se llenó de comentarios elogiosos como “Queen”, “Beauty”, “Reinona” y “La perfección hecha persona, la esposa del mejor del mundo”.

Quien no se quedó atrás en repetir este estilo vanguardista fue la actriz Eugenia la China Suárez. Ella siempre está atenta a las novedades en materia de moda y se mostró en sus redes con pantalones de corte similar, anchos y relajados.