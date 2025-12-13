El estado de salud de Joaquín Levinton comienza a llevar tranquilidad al mundo del espectáculo y a los fanáticos de Turf. Tras la descompensación que sufrió el jueves 11 por la noche mientras realizaba un show en un bar del barrio porteño de Palermo, el cantante evoluciona de manera favorable y permanece internado en el Hospital Fernández bajo control médico.

Durante la tarde de este sábado 13, la agente de prensa del artista difundió un comunicado oficial en el que detalló la situación actual del músico. Según el parte, Levinton recibió una “atención excelente” por parte del equipo médico y del personal del hospital, lo que permitió una evolución clínica positiva en las últimas horas.

Desde su entorno confirmaron además que el líder de Turf se encuentra acompañado por su familia y “de muy buen ánimo”, un dato clave para llevar tranquilidad tras el episodio que generó preocupación en colegas y seguidores de la banda.

La mejor noticia llegó con respecto al pronóstico. De acuerdo al comunicado, si la evolución continúa en los mismos términos, Joaquín Levinton podría recibir el alta médica en los próximos días y continuar su recuperación en su domicilio.

Finalmente, el entorno del músico aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de afecto recibidas. “Agradecemos profundamente las muestras de cariño, apoyo y buenos deseos que hemos recibido en este tiempo. Muchas gracias por todo el amor que nos envían”, expresaron, destacando el acompañamiento del público en este momento delicado.