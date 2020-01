Apareció Macri y dijo: “No nos van a llevar puestos como en el 2001”

El expresidente Mauricio Macri volvió de las vacaciones y realizó su primera aparición pública junto a un grupo de referentes y militantes del PRO en Villa La Angostura. El encuentro fue definido como una charla “casual” por algunos asistentes. “Estoy convencido que esta vez no nos van a llevar puestos como en el 2001″, dijo Mauricio Macri.

“La verdad de los últimos 30 días, de estar anímicamente destruido por este año y medio, fue una experiencia increíble. Me llevaba la energía de todos ustedes. Me llevaba, me llevaba, me llevaba", contó el ex jefe de Estado sobre el último tramo de la campaña presidencial. “Era impresionante lo que sentíamos y vibrábamos, y eso es lo que nos dejó esa situación amarga de no poder continuar, pero convencidos de que no nos van a llevar puestos como en el 2001”, resumió.

Macri agregó sobre la responsabilidad de esa tarea: “Sentí que tenía sobre mi cabeza a los 44 millones y sabía que no íbamos a poder seguir tomando deuda eternamente, que no podía para ningún lado achicar ese gasto, mismo dentro de Cambiemos había problemas", sostuvo y agregó: “No se puede tomar deuda eternamente, hay que corregir esto. Después, cuando vino, fue un año y medio que fue una pesadilla”, comentó sobre la crisis que se originó en mayo de 2018.

