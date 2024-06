La guerra que decidió iniciar el Gobierno de Javier Milei con las universidades públicas, parece escribir un nuevo capítulo en San Juan. Es que, por falta de aumentos salariales y de becas para estudiantes, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Juan (Apunsj) advirtió que tras el receso invernal podría haber paros en la casa de altos estudios.

Lo aseguró a DIARIO HUARPE el titular del gremio, Daniel Durán, quien explicó que si no hubo medidas de fuerza en los últimos días, se debió al periodo de exámenes que transcurre actualmente. En este sentido, aseveró que para no perjudicar a la comunidad educativa, no hubo acciones radicales, pero advirtió que, si tras el receso de invierno las condiciones siguen siendo las mismas, “probablemente convoquemos a paros”.

Según afirmó, “el reclamo puntual sigue siendo salarial”. “Se ha generado confusión en la opinión pública con el famoso aumento de 270%, pero eso solamente es para gastos de funcionamiento ante la escalada de los valores de los servicios. Lo que tiene que ver con becas para estudiantes y salarios para docentes y no docentes, sigue sin acuerdo”, sentenció.

Asimismo, Durán fue crítico al asegurar que “solo hay decisiones unilaterales del Gobierno”al establecer pautas salariales por debajo de la inflación. “Los trabajadores universitarios ya acumulamos un 57% de pérdida de poder adquisitivo desde que comenzó la gestión de Milei”, enfatizó.