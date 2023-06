Los asesinos de Braian Chávez recibieron 17 años de prisión efectiva en la jornada de este jueves. Facundo Leiva y Diego Franco fueron encontrados culpables, mientras que María del Carmen Tapia, la tercera sospechosa, fue absuelta. Después de casi tres años de lucha por parte de toda la familia Chávez, se conoció la sentencia para los dos imputados por el asesinato de Braian. Lidia Chávez, la madre del joven que fue asesinado en agosto del 2020, explotó de furia después de conocer la condena que dictó la Justicia.

En diálogo con Canal 13 San Juan, la mujer expresó que después de conocer la condena para los asesinos de sus hijos se dio cuenta “que no hay justicia”. “Es lo que decidieron, solo espero que Braian descanse en paz. Yo quería perpetua, tendrían que haberles dado perpetua porque lo que hicieron con mi hijo fue bastante cruel", afirmó.

Al mismo tiempo comentó que solo Dios sabe la carga que lleva una madre que perdió su hijo en manos de unos asesinos. “No supieron ver el dolor. Tengo un nudo y sigo con el corazón roto hasta el día que me toque partir y encontrarme con mi hijo. Me voy con la sensación amarga, quería creer en la justicia, pero me voy con la media justicia, no con la justicia entera", agregó.

Luego la mujer expresó que los condenados de matar a su hijo van a tener privilegios que seguramente les va a permitir salir antes de cumplir con sus condenas por buena conducta. “No es justa esta condena, yo quería poder decirle a otra mamá que crea en la justicia de San Juan. Pero ahora puedo decirles que no crean, que no hay justicia. A mi hijo nadie me lo va a traer de vuelta. Me volvieron a matar, pensé que me iba a revivir, pero me volvieron a matar", cerró.