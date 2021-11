Arancibia cruzó a Bullrich: “Votar a JxC es votar el plagio y la corrupción”

La recta final de la campaña de cara a las Elecciones Generales del próximo domingo está al rojo vivo. Es que luego de que la presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, dijera en conferencia de prensa que el Frente Consenso Ischigualasto es funcional al Frente Todos, el candidato a diputado nacional Marcelo Arancibia salió con los tapones de punta y cargó en duros términos contra la dirigente nacional.

En conferencia de prensa el abogado dijo que votar a Juntos por el Cambio es votar el plagio de proyectos de ley y el aval a la corrupción y culpó a la exsecretaria de Seguridad al considerar que fue ella quien boicoteó la unidad de la oposición en la provincia.

“Realizamos esta conferencia de prensa para contestarle a Bullrich lo que dijo ayer, en política el que calla consiente y lo que dijo es muy grave. Todos los de esta mesa, cuando empezamos a pensar en construir la oposición en San Juan nos juntamos con los presidentes nacionales de los partidos de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, Maxi Ferraro y Patricia Bullrich. Los dos primeros intentaron la apertura de la oposición en San Juan y no pudieron. Quien boicoteó la unidad en San Juan fue Patricia Bullrich, fue ella quien puso límites y generó así las garantías para que el Frente Todos gane las elecciones”, dijo Arancibia y recordó que en su última visita mientras ella estaba en el Parque de Rivadavia dirigentes de su espacio seducían a Consenso Ischigualasto para que la apoyen en la campaña presidencial del 2023.

“Patricia Bullrich ahora viene a San Juan y quiere hacer kirchnerismo y le pide a los sanjuaninos que no lean los diarios. Acá el problema no es el cartero sino lo que dice la carta. Acá un miembro del Tribunal de Cuentas incumplió con la Constitución y nosotros tuvimos que suplir la omisión de la Cámara de Diputados y no vaya a pasar que el Jurado de Enjuiciamiento aplicando la ley rechace la presentación”, anticipó el candidato a diputado nacional.

Arancibia fue mucha más allá con su embestida contra la presidenta del PRO nacional al considerar que su partido apoya a diputados que en San Juan le vienen siendo funcional al gobierno de Sergio Uñac al decir que “sus diputados encubrieron la corrupción de Julio de Vido y la casa de sobreprecios. El presidente del PRO en San Juan (por Enzo Cornejo) tiene una denuncia penal por la no rendición de cuentas y acá está avalando el plagio de los diputados. No somos nosotros el instrumento del oficialismo. Si acá hubo un frente que denunció la corrupción del Frente Todos fue Consenso Ischigualasto”.

Para cerrar el dirigente, que estuvo acompañado por Martín Turcumán, Alfredo Avelín, Fernando Patinella y Carlos Quevedo Mendoza, dijo que “al uñaquismo se le gana con honestidad, ejerciendo control, poniendo límites y denunciado la corrupción. Votar a Juntos por el Cambio es votar la obsecuencia, votar a Juntos por el Votar el plagio, los que desconocen delitos y callan. Votar a Juntos por el Cambio es votar a quienes apoyan leyes por cargos para sus familiares”.