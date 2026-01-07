La caída de un árbol seco de gran porte sobre calle Hipólito Yrigoyen, en el límite entre Capital y Rivadavia, esta semana volvió a encender las alarmas sobre el estado del arbolado público en zonas urbanas. El episodio, ocurrido días atrás, no dejó heridos, pero sí reavivó un reclamo vecinal que se arrastra desde hace meses: la presencia de cientos de árboles secos o severamente deteriorados, consecuencia directa de la prolongada crisis hídrica que atraviesa la provincia.

Reclamos previos y una crisis que se agrava

“La mayoría de estos árboles están secos o muy debilitados. Con viento fuerte o tormentas, el riesgo es permanente”, señalaron frentistas de la zona. La situación no es aislada y se repite en distintos puntos de Capital, Rivadavia, Rawson, Chimbas y Santa Lucía, todos departamentos del Gran San Juan, donde el impacto de la crisis hídrica se traduce en ejemplares sin vitalidad, ramas quebradizas y raíces debilitadas.

Especialistas advierten que la falta de riego sostenido y el descenso del agua subterránea del acuífero Valle de Tulum, afectan directamente al arbolado urbano, que requiere mantenimiento constante para evitar accidentes.

Un operativo integral en el arbolado público

Tras el episodio en Hipólito Yrigoyen, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que este lunes 5 de enero comenzó un trabajo integral sobre el arbolado público, con tareas preventivas y de saneamiento en distintos barrios.

Según lo comunicado oficialmente, el cronograma se desarrolla de la siguiente manera:

Lunes 5 y martes 6 de enero , de 8 a 13 y de 13 a 17 horas :

Despeje de luminarias y corte de ramas bajas en el Barrio Patricias Sanjuaninas y domicilios varios.

, de y de : Despeje de luminarias y corte de ramas bajas en el y domicilios varios. Miércoles 7 al viernes 9 de enero , en los mismos horarios:

Las mismas tareas se realizarán en el Barrio del Carmen y domicilios varios.

, en los mismos horarios: Las mismas tareas se realizarán en el y domicilios varios. Sábado 10 y domingo 11 de enero, de 8 a 13 horas:

Erradicación de árboles peligrosos en domicilios varios de la Ciudad de San Juan.

Prevención y seguridad urbana

Desde el municipio remarcaron que el objetivo es reducir riesgos, mejorar la visibilidad de luminarias y avanzar en la erradicación de ejemplares que representan un peligro para la comunidad.

En tanto, los vecinos esperan que el operativo marque el inicio de una política sostenida de mantenimiento, acorde a un contexto de crisis hídrica que exige planificación y respuestas urgentes para evitar que los ejemplares se sequen y si sucede, que no protagonicen nuevos incidentes.