Últimas anticipadas para Airbag en San Juan: dónde conseguirlas antes de que se agoten

La fiebre por Airbag no se detiene y San Juan se prepara para recibir a la banda en el marco de la gira "El Club de la Pelea", que durante 2025 batió récords de convocatoria en Argentina y Latinoamérica. El show está programado para el sábado 18 de abril de 2026 en el Playón del Estadio San Juan del Bicentenario, y desde la organización confirmaron que todavía quedan entradas anticipadas disponibles para quienes quieran asegurar su lugar.

Un fenómeno que no se detiene

La formación integrada por los hermanos Guido, Gastón y Patricio Sardelli atraviesa el mejor momento de su carrera. Durante 2025, la banda ofreció más de 35 espectáculos en países como Uruguay, Ecuador, Colombia, México, Perú, Paraguay y España, y coronó el año con dos funciones consecutivas y agotadas en el Estadio River Plate los días 17 y 18 de diciembre. Con esas presentaciones, Airbag alcanzó la cifra de cinco recitales con entradas vendidas en ese emblemático escenario durante un mismo año, un hito reservado para contadas bandas argentinas.

La gira "El Club de la Pelea", que da nombre a su octavo álbum de estudio, se extiende ahora hasta 2026 con nuevas fechas en el interior del país. San Juan es una de las primeras provincias confirmadas, junto a San Luis, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.

Últimas anticipadas para el show en San Juan

Ante la alta demanda que viene registrando la banda en cada presentación, los productores locales informaron que aún queda un remanente de entradas con valor promocional para la fecha en la provincia. Las anticipadas pueden adquirirse a través de la plataforma oficial www.tuentrada.com, único canal de venta online habilitado.

Además, quienes prefieran comprar de manera presencial tienen la posibilidad de acercarse a Ritual del Vino (General Acha 113 norte), el punto de venta físico habilitado en San Juan. Desde la organización recomiendan no esperar hasta los días previos, ya que el cupo de entradas anticipadas es limitado y una vez agotadas solo quedarán disponibles las localidades con precio de venta general.

Un espectáculo de primer nivel

El show en el Playón del Estadio Bicentenario promete ser una experiencia musical contundente. Los conciertos de esta gira se caracterizan por su extensión, con una duración que frecuentemente supera las dos horas y media, y un repertorio que recorre las distintas etapas de la banda.

El público sanjuanino podrá disfrutar de los nuevos temas del álbum "El Club de la Pelea" —cuyo primer volumen ya supera los 200 millones de reproducciones en plataformas digitales— junto a los clásicos que marcaron la trayectoria del grupo, como "Jinetes Cromados", "Por mil noches" y "Kalashnikov". En presentaciones recientes, la banda ha sumado además canciones inéditas como "Blues del Infierno", adelanto de la segunda parte del álbum.

La producción escénica estará a la altura de la convocatoria, con una puesta a gran escala que incluye pasarelas, efectos especiales, pantallas de gran formato y un diseño de luces creado especialmente para potenciar la conexión con el público masivo.

Cómo acceder a las entradas

La apertura del espectáculo estará a cargo de bandas invitadas, cuyos nombres serán anunciados en las próximas semanas por los organizadores.