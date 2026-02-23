El centro de Nepal fue escenario este lunes de una tragedia que dejó al menos 18 muertos y 27 heridos, luego de que un micro de pasajeros cayera al río Trishuli tras precipitarse desde una autopista.

El accidente se produjo en el distrito Dhading, cuando el vehículo cubría el trayecto entre Pokhara y Katmandú. Por motivos que todavía son materia de investigación, el conductor perdió el control y el colectivo terminó en el cauce del río.

De acuerdo con la Administración local, a bordo viajaban 45 personas. Equipos de rescate trabajaron durante varias horas en la zona para asistir a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas fatales.

El portavoz de la oficina administrativa del distrito, Mohan Prasad Neupane, informó que la mayoría de los 27 heridos fue trasladada a hospitales de Katmandú luego de recibir atención primaria en centros de salud cercanos. También confirmó que al menos un ciudadano extranjero resultó herido, aunque no se detalló su nacionalidad.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro, en un país donde los accidentes de tránsito en rutas montañosas suelen tener consecuencias devastadoras.