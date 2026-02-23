Qué pasa si dejás el cargador enchufado todo el día aunque no esté cargando el celular

En muchos hogares es habitual dejar el cargador del celular enchufado durante todo el día, incluso cuando no se encuentra conectado al dispositivo. Aunque esta práctica suele pasar inadvertida como un detalle menor de la vida cotidiana, especialistas en seguridad eléctrica advierten que puede tener consecuencias que van más allá de un simple olvido.

A simple vista, no ocurre nada fuera de lo normal. El cargador no se quema ni genera chispas visibles. Sin embargo, continúa consumiendo una pequeña cantidad de energía, un fenómeno conocido como "consumo fantasma" o "consumo vampiro". Cuando el cargador permanece enchufado, sigue transformando corriente alterna en continua, aunque no esté transfiriendo energía a ningún dispositivo. Este proceso genera un gasto mínimo de electricidad, casi imperceptible en una factura individual, pero que resulta acumulativo si se replica en múltiples aparatos dentro del hogar.

Los modelos más recientes están diseñados para reducir ese consumo al mínimo, pero no lo eliminan por completo. La suma de varios cargadores enchufados sin uso, junto con otros electrodomésticos en modo standby, puede representar entre un 5 y un 10 por ciento del consumo total de electricidad en una vivienda.

Los riesgos para la seguridad

El principal punto de atención se centra en la seguridad. Si el cargador es original y se encuentra en buen estado, el riesgo es bajo. La preocupación surge con los accesorios genéricos o de mala calidad, que pueden sobrecalentarse con el paso del tiempo. Estos productos, al no cumplir con las normas de seguridad exigidas para los fabricantes originales, incorporan componentes internos de menor resistencia que se deterioran con mayor rapidez.

Un cargador deteriorado, conectado de forma constante, experimenta un desgaste interno acelerado y, en casos extremos, puede provocar cortocircuitos. Esta situación adquiere especial relevancia en viviendas con instalaciones eléctricas antiguas, donde las protecciones diferenciales podrían no responder con la misma eficacia ante una sobrecarga.

Los especialistas recomiendan prestar atención a señales de alerta como calor excesivo en el cargador, ruidos provenientes del enchufe o signos de quemadura en el plástico. Cualquiera de estos indicios amerita el reemplazo inmediato del accesorio.

Desgaste prematuro del dispositivo

Más allá del consumo energético, mantener el cargador enchufado durante todo el día acelera su deterioro. Aunque no esté conectado al celular, los componentes internos siguen sometidos a tensión eléctrica, lo que reduce su vida útil. Los capacitores y transformadores que integran el cargador están diseñados para soportar una cantidad determinada de horas de funcionamiento, y mantenerlos permanentemente energizados acorta ese ciclo.

En el caso de cargadores originales de primeras marcas, el deterioro es más lento y controlado. Sin embargo, en accesorios de bajo costo, el envejecimiento prematuro puede derivar en fallas que no solo inutilizan el cargador, sino que también representan un riesgo para el dispositivo cuando se conecta.

Un hábito sencillo de corregir

Desenchufar el cargador cuando no se utiliza es una práctica simple que mejora la seguridad y promueve un uso más consciente de la tecnología en el hogar. No se trata de generar alarma, sino de adoptar pequeños cambios que, con el tiempo, marcan la diferencia.

Los expertos aconsejan adquirir el hábito de desconectar los cargadores una vez que el dispositivo terminó de cargar, especialmente durante la noche o en momentos de ausencia prolongada del hogar. También recomiendan utilizar regletas con interruptor para cortar el suministro de múltiples dispositivos de una sola vez.