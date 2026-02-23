"Las Guardianas K-Pop" llegan al Teatro Sarmiento con un espectáculo internacional

El furor por la música y la cultura pop coreana llegará al Teatro Sarmiento de la mano de "Las Guardianas K-Pop", un espectáculo internacional que ya agotó funciones en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires y en distintos escenarios de Latinoamérica. La presentación en San Juan está programada para el domingo 15 de marzo a las 18 horas, con una propuesta que promete sumergir al público en el universo del K-Pop a través de una historia original.

Un show con despliegue escénico de primer nivel

El espectáculo, inspirado en el fenómeno global del K-Pop, combina las canciones más escuchadas del momento con una puesta en escena que incluye doce artistas en escena, vestuarios impactantes y coreografías de alto nivel. La producción contará con pantallas LED, juegos de luces y efectos especiales que acompañarán una batalla musical en vivo entre las Guardianas y sus Rivales K-Pop, generando una experiencia inmersiva para los asistentes.

La propuesta está pensada para todo público y tiene una duración aproximada de 90 minutos. La apertura de puertas está prevista para 40 minutos antes del inicio de la función, tiempo en el que los espectadores podrán ubicarse en sus localidades y prepararse para disfrutar del show.

Entradas a la venta y valores

Las entradas para "Las Guardianas K-Pop" en San Juan ya se encuentran disponibles a través del sistema EntradasWeb, con diferentes valores según la ubicación en la sala. La platea baja, que comprende las filas 1 a 14, tiene un valor de $50.000, mientras que las filas 15 a 20 de la misma sector cuestan $45.000. Tanto el sector Pullman como las gradas tienen un precio de $40.000.

Desde la organización informaron que los menores abonan entrada a partir de los 2 años, por lo que se recomienda a las familias tener en cuenta esta condición al momento de adquirir las localidades.

Un fenómeno que sigue creciendo

El K-Pop, género musical originario de Corea del Sur, ha logrado en los últimos años una penetración global sin precedentes, con bandas como BTS o Blackpink liderando rankings internacionales y convocando a millones de fans en todo el mundo. "Las Guardianas K-Pop" capitaliza esa tendencia con una propuesta escénica que acerca la estética y la energía de este movimiento a los escenarios argentinos.

El espectáculo ya cosechó éxito en su paso por el Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires, donde logró agotar localidades en múltiples funciones, y en diversas salas de Latinoamérica. Ahora, la gira continúa su recorrido por el interior del país con esta presentación en San Juan, que promete reunir a seguidores del género y también a quienes deseen acercarse por primera vez a esta expresión cultural.

Con una combinación de música, danza y puesta en escena de alto impacto visual, "Las Guardianas K-Pop" se perfila como uno de los eventos destacados de la agenda cultural sanjuanina para el mes de marzo.