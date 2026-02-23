Una camiseta, una firma y una broma que no pasó desapercibida. Emiliano Martínez dejó su sello muy particular en una de las reliquias más preciadas de Alexis Mac Allister: la casaca que utilizó en la final de la Copa América frente a Colombia.

El mediocampista mostró su colección en una transmisión con streamers.

Tras convertirse en padre, el mediocampista del Liverpool FC transformó su set up gamer en una especie de museo personal con camisetas históricas de la Selección Argentina. Entre ellas sobresalen la número 20 que vistió en la final del Mundial de Qatar 2022 y la que utilizó en la definición continental más reciente.

Publicidad

Justamente esa última fue firmada por todos sus compañeros tras la consagración, luego del gol decisivo de Lautaro Martínez. Sin embargo, mientras la mayoría estampó su nombre de manera tradicional, el Dibu optó por algo diferente.

El arquero dibujó una figura sencilla pero cargada de significado: se retrató abierto de piernas tapando una pelota, en clara referencia a la atajada ante Randal Kolo Muani en la final del Mundial de 2022, una intervención que quedó grabada en la memoria colectiva argentina. Junto al dibujo, dejó una dedicatoria que desató risas. “Mirá al boludo del Dibu. ¡Qué pibe!”, comentó entre carcajadas Mac Allister al mostrar la prenda.

Publicidad

El exjugador de Boca Juniors compartió la anécdota durante una transmisión en la que recibió a los streamers Agusneta y Teo D’Elia, a quienes les exhibió parte de su colección: trofeos de la Premier League, medallas y camisetas intercambiadas en partidos históricos.

Entre recuerdos y bromas, la firma del Dibu volvió a demostrar que, incluso en los objetos más valiosos, el humor también tiene su lugar.