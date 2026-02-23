Una mujer de 55 años, identificada como Alicia Barahona, permanece internada con pronóstico reservado tras protagonizar un grave accidente laboral durante el último fin de semana en el departamento Capital.

El hecho se registró mientras la damnificada desempeñaba sus tareas habituales en la cocina de la cantina del club Banco Hispano.

Según informaron fuentes policiales, el incidente se produjo cuando a la mujer le cayó aceite hirviendo mientras cocinaba en su lugar de trabajo. Su estado de salud es delicado debido a que el líquido afectó sus vías aéreas. Asimismo, las quemaduras alcanzaron principalmente su abdomen y manos.